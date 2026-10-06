Shakira e Piqué tornano a confrontarsi in tribunale per i figli: la richiesta della cantante per proteggerli

Shakira e Gerard Piqué si sono nuovamente incontrati in tribunale a Barcellona per discutere le condizioni di custodia dei loro figli, Milan e Sasha. La cantante ha avanzato una richiesta volta a modificare l’organizzazione dei viaggi tra Miami e la Spagna, al fine di preservare la stabilità e il benessere dei minori. L’incontro, avvenuto martedì 6 ottobre, si svolge presso il Juzgado de Primera Instancia número 18 di Barcellona, specializzato in cause familiari, dopo che i tentativi di raggiungere un accordo tra le due parti non hanno dato risultati. La decisione del tribunale determinerà se venga modificato il regime di visitas e l’organizzazione dei trasferimenti tra i due Paesi.

La richiesta di Shakira per evitare i viaggi dei figli

Shakira ha chiesto che i trasferimenti non ricadano esclusivamente sui figli, ma siano condivisi tra lei e Piqué. Secondo il team legale della cantante, questa modifica potrebbe contribuire a mantenere la stabilità emotiva, fisica e accademica dei ragazzi, che vivono attualmente a Miami con la madre. La proposta prevede che Piqué possa viaggiare a Miami durante i periodi di vacanza, evitando che i figli debbano effettuare frequenti spostamenti transatlantici. Questi viaggi, spiega la rappresentanza di Shakira, comportano cambi di orario e alterazioni delle routine quotidiane, che potrebbero influire negativamente sul loro benessere.

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La richiesta non mira a ridurre il tempo di convivenza con Piqué, ma a redistribuire l’onere dei viaggi. La rappresentanza legale di Shakira ha sottolineato che l’obiettivo è evitare che i figli siano costretti a sostenere la maggior parte degli spostamenti, mantenendo un equilibrio tra la vita a Miami e il contatto con il padre. La decisione del tribunale sarà cruciale per definire il futuro delle relazioni tra i due genitori e i loro figli.

Un accordo del 2022 che ora torna sotto la lente

L’accordo di custodia raggiunto nel novembre 2022 ha permesso a Shakira di trasferirsi a Miami con i figli, mantenendo comunque un contatto regolare con Piqué. In quel momento, la coppia aveva dichiarato che la priorità era garantire la massima sicurezza e protezione per i ragazzi, permettendo loro di vivere in un ambiente tranquillo e sicuro. Ora, quasi quattro anni dopo, le condizioni di quel accordo sono nuovamente al centro di una disputa legale.

Entrambi i genitori hanno partecipato personalmente all’udienza, accompagnati dai rispettivi avvocati. La parte di Piqué, invece, ha scelto di non fornire informazioni sul procedimento, limitandosi a non fare dichiarazioni. La situazione si presenta complessa, con entrambe le parti che cercano di tutelare gli interessi dei minori. Mentre Shakira si concentra sulla stabilità e sul benessere dei figli, Piqué si mantiene in silenzio, non fornendo commenti né dettagli sul procedimento. La stabilità dei figli è al centro della disputa, con entrambi i genitori che cercano una soluzione equilibrata. La decisione del tribunale sarà cruciale per definire il futuro delle relazioni tra i due genitori e i loro figli. La questione rimane al momento in sospeso, con il tribunale che dovrà valutare le richieste e stabilire una soluzione equilibrata per tutti i coinvolgiti.