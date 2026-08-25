Italia al comando nel gruppo A ai Giochi del Mediterraneo, vola in semifinale

Squadra azzurra vince 3-0 contro l’Algeria, si conferma al comando del gruppo A

L’Italia si conferma al comando del gruppo A ai Giochi del Mediterraneo, conquistando la quarta vittoria consecutiva nella fase a gironi e garantendosi il passaggio in semifinale. La squadra, allenata da Vincenzo Fanizza, ha battuto l’Algeria per 3-0 (25-16, 25-19, 25-22) al PalaMazzola di Taranto, rimanendo a punteggio pieno in vetta alla classifica. La squadra azzurra condivide la leadership con la Francia, entrambe a quota 12 punti, in attesa dello scontro diretto previsto venerdì sera che deciderà il primo posto nel girone.

La vittoria contro l’Algeria è stata comoda e dominante per la squadra azzurra, con Tim Held che ha segnato 14 punti e Alessio Tallone che ha completato la doppia cifra con 13. La prestazione ha confermato la solidità della squadra, che si è dimostrata in grado di controllare il match in tutti i momenti. La vittoria ha permesso all’Italia di mantenere il vantaggio nella classifica del gruppo A, con un margine di 7 punti rispetto alla Tunisia, terza classificata.

La vittoria contro l’Algeria e i dati del match

La squadra azzurra ha dimostrato una gestione ottimale del match, con un controllo costante del ritmo e della fase di gioco. La vittoria ha permesso all’Italia di rimanere al comando del gruppo A, con la Francia che si trova a quota 12 punti. L’Italia, però, ha un vantaggio di 7 punti rispetto alla Tunisia, terza classificata, e si appresta a giocare la sua partita decisiva per il primo posto nel girone.

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La squadra azzurra ha dimostrato una gestione ottimale del match, con un controllo costante del ritmo e della fase di gioco. La vittoria contro l’Algeria ha confermato la solidità della squadra, che si è dimostrata in grado di controllare il match in tutti i momenti. La prestazione di Tim Held e Alessio Tallone ha messo in mostra la qualità della squadra, che si è dimostrata pronta a affrontare le sfide più difficili.

Altri successi azzuri in altre discipline

Non solo nel volley, l’Italia ha registrato successi in altri sport. Michele Baldassi ha vinto nei 60 kg, mentre Christian Sarsilli ha dominato il bosniaco Vuk Micic nei 80 kg. Inoltre, Sirine Charaabi ha raggiunto la semifinale nei 54 kg, nonostante un warning subito durante il match. La squadra azzurra ha quindi una medaglia in bacheca e si prepara a sfidare i migliori del girone per ottenere un risultato ancora più importante. La vittoria di Sarsilli contro Micic ha dimostrato la superiorità tecnica e fisica del pugile azzurro. La sua prestazione ha messo in mostra la preparazione e la concentrazione della squadra, che si è dimostrata pronta a affrontare le sfide più difficili. L’Italia, con la sua leadership nel gruppo A, si appresta a giocare la sua partita decisiva per il primo posto.