Juancho Hernangómez: “La selezione ha un futuro promettente”

Juancho Hernangómez parla del futuro della selezione spagnola e del suo ruolo come capitano

Un futuro promettente per la selezione spagnola

Juancho Hernangómez, seconda figura del capitano della selezione spagnola, ha espresso la sua fiducia nel futuro del team. In un’intervista su Radio MARCA, l’ala madrileña ha dichiarato: “La selección pinta muy bien para los próximos años”. Queste parole, pronunciate durante un incontro con i nuovi talenti come Aday Mara o Hugo González, riflettono la sua convinzione nel potenziale della squadra. Il giocatore ha sottolineato come i nuovi arrivati siano talentuosi e disponibili a competere, contribuendo a un futuro positivo per la squadra.

Un legame con la squadra e la famiglia

Il giocatore, che ha sempre sostenuto il ritorno a Estudiantes, ha espresso il suo amore per il basket e per la sua famiglia. “Sigo enamorado del baloncesto, sigo enamorado de jugar con mi hermano”, ha detto. La sua decisione di rimanere a Panathinaikos, nonostante le offerte esterne, è stata motivata dal senso di appartenenza e dal desiderio di crescere con la squadra. “Me siento muy querido y apreciado”, ha aggiunto, sottolineando il forte legame con la squadra e con la sua comunità.

La sua decisione di rinnovare il contratto fino al 2031 riflette la sua fiducia nel progetto e nel potenziale della squadra.

Juancho Hernangómez ha riconosciuto che il futuro è sempre incerto, ma ha espresso la sua volontà di rimanere con la squadra. “El futuro dirá…¿un regreso a casa?”, ha chiesto con un tono ironico. La sua decisione di rinnovare il contratto con Panathinaikos fino al 2031 riflette la sua fiducia nel progetto e nel potenziale della squadra.

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La collaborazione con Obradovic è vista come un’opportunità di crescita per il giocatore.

Juancho Hernangómez ha espresso la sua attesa per la collaborazione con Zeljko Obradovic, leggenda della Euroliga. “Han traído a Obradovic, que es una leyenda, ha ganado 6 veces allí la Euroliga”, ha commentato. L’esperienza con il nuovo allenatore, che ha già vinto titoli importanti, è vista come un’opportunità di crescita. “Tengo muchas ganas de aprender de él”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della sua guida per il futuro della squadra.

La sua esperienza in Grecia, sebbene inizialmente difficile, ha contribuito al suo sviluppo come giocatore. “Se pasa mal, pero no es de los peores momentos que he tenido en mi carrera deportiva”, ha detto. La sua collaborazione con i nuovi talenti e la sua leadership nella squadra spagnola sono elementi chiave per il futuro della selezione. La sua voce, come quella di altri capitani, è fondamentale per mantenere i valori del basket spagnolo. La sua decisione di rimanere a Panathinaikos, nonostante le offerte esterne, è stata motivata dal senso di appartenenza e dal desiderio di crescere con la squadra. “Tengo que meter algún p*** tiro libre”, ha detto, mostrando la sua passione per il gioco e la sua volontà di contribuire al successo della squadra. La sua fiducia nel futuro della selezione spagnola e nel potenziale della squadra è un elemento chiave per il proseguo del progetto.