Paolo Monna e Federico Nilo Maldini non raggiungono il podio ai Giochi del Mediterraneo 2026

Atleti italiani di tiro a segno in gara ai Giochi del Mediterraneo, non raggiungono il podio

Paolo Monna e Federico Nilo Maldini, due atleti di punta della squadra italiana di tiro a segno, non hanno centrato il podio ai Giochi del Mediterraneo 2026, svoltisi a Taranto. Entrambi, medaglie olimpiche, hanno concluso la loro prova rispettivamente al sesto e all’ottavo posto nella categoria Pistoia dieci metri. Monna, considerato uno dei migliori in campo, ha raggiunto un punteggio di 154.2, sfiorando la top 5. Maldini, ex argento olimpico, ha visto la sua prestazione interrompersi in fase iniziale con un totale di 111.6.

La vittoria francese e i risultati dei migliori

La vittoria nella categoria è andata al francese Naucodie, che ha totalizzato un punteggio di 219.0, superando di gran lunga il greco Gampierakis, piazzatosi al primo posto con 198.3. Il turco Keles ha chiuso al terzo posto con 179.9, mentre l’anatolico Selimzade ha raggiunto 179.7, precedendo il lusitano Raminhas con 174.0. Il croato Mikec ha concluso la sua prova al settimo posto con 132.4.

Il più brillante in tal senso è stato Monna, il quale ha sfiorato la top 5 fermando la sua corsa a 154.2. Monna ha dimostrato una prestazione solida, pur non sufficiente per raggiungere il podio. Maldini, invece, ha visto la sua prestazione interrompersi in modo prematuro, probabilmente a causa di un errore nella fase iniziale.

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Un’altra giornata di gara e le ambizioni italiane

La giornata di gara ha visto anche l’intervista a Luciano Darderi, presidente della Federazione Italiana di Tiro a Segno, che ha parlato delle ambizioni dell’Italia nei nuovi sport olimpici e del calendario per Los Angeles 2028. Darderi ha sottolineato l’importanza di mantenere un livello competitivo elevato, anche se i risultati di Monna e Maldini non hanno soddisfatto le aspettative. Nonostante i risultati non siano stati all’altezza delle aspettative, i due atleti hanno comunque dimostrato una buona prestazione, anche se non sufficiente per raggiungere il podio. La competizione è stata molto serrata, con punteggi che si sono avvicinati molto tra i migliori atleti. La Francia, con Naucodie, ha dimostrato una superiorità netta.

Il successo di Monna, pur non essendo stato sufficiente per raggiungere il podio, ha rappresentato un buon segnale per la squadra. Maldini, invece, ha visto la sua prestazione interrompersi in modo prematuro, probabilmente a causa di un errore nella fase iniziale. L’Italia, nonostante i risultati, continua a investire nella preparazione e nella formazione di nuovi atleti, con l’obiettivo di migliorare nei prossimi anni. La giornata di gara ha visto anche altri successi italiani, come il tris degli azzurri contro il Kosovo nel calcio, che ha portato alla qualificazione alle semifinali. Questi risultati, sebbene non direttamente legati al tiro a segno, mostrano che l’Italia continua a fare progressi in diversi settori.