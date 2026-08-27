Real Madrid conosce il primo passo verso la Decimosesta

Real Madrid affronta Inter, Arsenal e altri grandi nella Champions League 2026/27

Il Real Madrid ha scoperto i primi avversari della sua strada europea

Il Real Madrid ha appena conosciuto i primi avversari che lo attendono nella Champions League 2026/27. Il sorteggio, svoltosi a Mónaco, ha assegnato al club spagnolo un cammino che include squadre di alto livello, tra cui il più temuto Inter, il rivale storico Arsenal e altri club di prestigio. Il club, che punta alla sua decimosesta vittoria in Champions, dovrà affrontare otto squadre, distribuite in modo equilibrato tra gli spostamenti in casa e in trasferta.

Il cammino inizia con un vecchio rivale e una rivincita in sospeso

Tra i primi avversari del Real Madrid, il più significativo è senza dubbio l’Inter. I due club si sono confrontati in 19 occasioni, con il vantaggio del club madridista, ma il ricordo della finale del 1964, persa dal Real, resta un’eco forte. Per José Mourinho, che ha vinto la Champions con l’Inter nel 2010, questa sfida ha un sapore particolare. Il club spagnolo, però, ha già vinto due volte contro i nerazzurri nella fase di gruppi del 2021/22, un dato che potrebbe tranquillizzare i tifosi.

Un cammino che include rivincite e sfide nuove

Tra i rivali del Real Madrid, l’Arsenal rappresenta una rivincita in sospeso. I Gunners eliminarono il club spagnolo in quarti di finale nella stagione 2024/25 con un risultato di 5-1, un episodio che ha lasciato un sapore amaro ai madridisti. Ora, con Mourinho in panchina, il Real ha l’opportunità di risarcire questa sconfitta. Altri nomi di spicco nel cammino del club spagnolo includono la Roma, un vecchio conoscente con cui si è affrontato in diverse edizioni della Champions, e il PSV, un club con cui il Real ha avuto buoni risultati in passato.

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Un formato che ripropone le regole del passato

Il sorteggio ha seguito il formato utilizzato in edizioni precedenti, mantenendo una struttura equilibrata. I 36 club sono stati divisi in quattro bombo, in base al coefficiente UEFA, in modo che ogni squadra affronti due avversari da ogni bombo, uno in casa e uno in trasferta. Il Real Madrid, classificato al primo bombo, non ha potuto incontrare altri club spagnoli né più di due squadre da uno stesso Paese. Questo sistema ha garantito un equilibrio tra i partecipanti, mantenendo la competitività del torneo.

Un’edizione che punta a un traguardo storico

La Champions League 2026/27 si preannuncia come un’edizione particolare per il Real Madrid, che punta alla sua decimosesta vittoria. Il club, che considera la Champions il suo habitat naturale, ha sempre avuto un’alta probabilità di raggiungere i quarti di finale e oltre. Con Mourinho in panchina, il club ha l’obiettivo di saldare una vecchia debolezza e tornare a essere protagonista in un torneo che ha sempre rappresentato il massimo traguardo per il club. Il calendario completo e i dettagli dei partiti saranno resi noti nel corso del fine settimana, quando la UEFA pubblicherà le date e gli orari. Per il Real Madrid, il cammino è già iniziato, e la sfida contro il suo storico rivale, l’Inter, rappresenta un primo passo verso un obiettivo che il club ha sempre sognato.