Oso si avvicina al trasferimento al Estrasburgo

Oso, giocatore del Sevilla, si avvicina al Estrasburgo in un trasferimento di 10 milioni di euro

Oso, attaccante argentino del Sevilla, si avvicina a un trasferimento al Estrasburgo, con un accordo tra i due club che prevede un pagamento di 10 milioni di euro fissi, più un 10% legato a una futura plusvalia. L’accordo, in fase di approvazione, potrebbe concretizzarsi entro la fine del mercato estivo. Il giocatore, che ha disputato un’azione chiave con Lamine in un incontro della scorsa stagione, ha espresso interesse per il progetto BlueCo del club francese. Il Sevilla, che aveva rifiutato un’offerta iniziale di 6 milioni di euro più due variabili, ha accettato questa seconda proposta, considerando la possibilità di riscattare Oso nel 2027, anno in cui il contratto del giocatore scadrà.

Un passo verso il Chelsea

Il progetto BlueCo, che ha portato il Estrasburgo a interessarsi per Oso, potrebbe rappresentare un’opportunità per il giocatore di avvicinarsi al Chelsea. L’interesse del club inglese, che aveva valutato l’ipotesi di acquistare Oso per sostituire Marc Cucurella, è stato però diretto verso Pep Chavarría. Tuttavia, un trasferimento al Estrasburgo potrebbe aprire le porte a un futuro in Premier League, seguendo il percorso di giocatori come Emegha o Valentín Barco.

Un’ipotesi che pesa sul margine salariale

La decisione di Oso potrebbe influenzare significativamente il margine salariale del Sevilla, soprattutto in vista del mercato estivo. L’uscita del giocatore, che si avvicina al termine del contratto, potrebbe rappresentare un’importante iniezione economica per il club, ma richiederà una rapida restrutturazione del ruolo di esterno sinistro. Il club ha già rifiutato offerte di squadre come la Fiorentina e l’Olympiacos, considerando il progetto BlueCo come la scelta più strategica per il giocatore.

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Il giocatore, che ha dimostrato un’ottima capacità di gioco durante la scorsa stagione, potrebbe trovare un ambiente più competitivo al Estrasburgo, dove la squadra si sta muovendo verso un progetto di lungo periodo. Il suo trasferimento, se confermato, potrebbe rappresentare un’altra importante uscita per il Sevilla, che ha già visto andare via Rubén Vargas. Il club, però, dovrà gestire con attenzione la situazione, cercando di trovare un sostituto adeguato per il ruolo di esterno sinistro prima della fine del mercato. Il futuro di Oso, però, non è ancora definito. Il giocatore, che ha espresso interesse per il progetto BlueCo, potrebbe decidere di proseguire la sua carriera in un club che offre opportunità di crescita e stabilità. Il suo trasferimento, se confermato, potrebbe segnare un altro passo importante nella sua carriera, aprendo le porte a nuove sfide in un contesto europeo sempre più competitivo.

Il trasferimento potrebbe concretizzarsi entro la fine del mercato.

Il Sevilla ha accettato l’offerta del Estrasburgo.

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