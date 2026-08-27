Champions League 2026: le sfide di Inter, Roma, Napoli e Como nella fase a gironi

Squadre italiane nella Champions League 2026, sfide in casa e in trasferta

La fase a gironi della Champions League 2026-2027 ha visto sorteggiati gli incroci tra le squadre italiane, con Inter, Roma, Napoli e Como impegnate in partite di alto livello. L’annuncio è stato reso noto il 27 agosto 2026, con le squadre disposte in gruppi diversi e con calendari che prevedono otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta. La classifica finale sarà determinata da una classifica combinata, con le prime otto squadre che accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dal nono al ventiquattresimo posto dovranno affrontare un playoff per ottenere l’accesso al prossimo turno.

La Roma in seconda fascia con sfide di alto livello

La Roma è stata inserita nella seconda fascia e dovrà affrontare tre impegni davvero ostici: ospiterà il Real Madrid allo Stadio Olimpico, farà visita al PSG e al Manchester United. Tra le sfide più abbordabili, invece, ci sono i confronti con lo Sporting Lisbona, il Lille e lo Slovan Bratislava, nonché con il Fenerbahce e l’AEK Atene. La squadra giallorossa dovrà dimostrare coerenza e resistenza per affrontare le squadre più forti del girone.

Il Como esordisce con big match contro squadre top

Il Como, che farà il proprio esordio nella massima competizione europea, dovrà affrontare partite di alto livello: in casa affronterà il PSG, mentre in trasferta visiterà il Barcellona e il Manchester United. Le sfide saranno estremamente competitive, con il Como che dovrà giocare con la testa alta per non farsi superare. Inoltre, il club lombardo dovrà affrontare squadre come il Bodo/Glimt, il Viking e il Club Brugge, con trasferte non semplici contro il Porto e il Villareal.

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L’Inter, invece, dovrà affrontare squadre come il Liverpool, lo Shakhtar Donetsk, il Brugge e lo Stoccarda, mentre farà visita al Real Madrid, sarà impegnata sul campo del Borussia Dortmund e incrocerà a domicilio anche il Feyernoord e lo Slovan Bratislava. Il calendario dell’Inter prevede partite di alto livello, con la squadra nerazzurra che dovrà dimostrare stabilità e capacità di reazione. Il Napoli, invece, dovrà affrontare un doppio impegno con le squadre inglesi: in casa affronterà l’Arsenal, mentre in trasferta dovrà giocare contro il Manchester City. Questi due match saranno decisivi per il cammino del Napoli nella Champions League. Le squadre italiane si preparano a una stagione europea intensa, con sfide di alto livello e un calendario che metterà alla prova la resistenza e la capacità di reazione. La Champions League 2026-2027 promette di essere un torneo estremamente competitivo, con squadre italiane che dovranno dimostrare di essere all’altezza del livello europeo.