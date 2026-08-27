Italia, buona la prima contro la Francia nel basket femminile

Squadre di basket femminile in azione a Parigi, Italia e Francia in campo, giocatrici in movimento

L’Italia ha vinto il primo incontro del doppio confronto contro la Francia a Parigi, con un punteggio di 45-48. La partita, disputata a porte chiuse all’INSEP, ha visto le azzurre dominare grazie a un’ottima gestione dei tiri liberi e alla prestazione di Mariella Santucci, che ha segnato 10 punti. La vittoria è arrivata dopo un’intensa partita in cui entrambe le squadre hanno mostrato percentuali dal campo basse: 27,3% per la Francia e 31% per l’Italia.

La chiave del successo: tiri liberi e rotazione delle giocatrici

Decisivo nel match è stato il dato dei tiri liberi: le azzurre hanno convertito 19 su 28, mentre le transalpine solo 9 su 12. La rotazione delle giocatrici ha permesso all’Italia di mantenere un livello di prestazioni elevato per tutta la partita, con nessuna giocatrice che ha giocato più di 21’14”. Mariella Santucci, in particolare, ha giocato un ruolo fondamentale, segnando 10 punti e contribuendo al vantaggio delle azzurre nel primo tempo.

La vittoria è arrivata grazie a una gestione precisa dei tiri liberi e a una rotazione strategica delle giocatrici.

Pubblicità

La partita ha visto un’alternanza di momenti di pressione, con la Francia che ha tentato di ribaltare la situazione con un parziale di 13-0 nel terzo quarto. Tuttavia, l’Italia ha reagito con determinazione, grazie a un gioco da tre punti di Villa e a un’ottima difesa. La squadra ha poi chiuso il match con un parziale decisivo, portando il punteggio a 45-48.

Domani si rigioca, con la Francia a disposizione di otto rinforzi

La seconda partita tra Italia e Francia è in programma domani alle 18:00, con la squadra transalpina che arriverà con otto rinforzi di alto livello provenienti dalla WNBA. Tra i nuovi arrivi ci sono Leila Lacan, Valeriane Ayayi, Janelle Salaun, Gabby Williams, Carla Leite, Pauline Astier, Marine Johannes e Dominique Malonga. Questi giocatori potrebbero influenzare significativamente il risultato del match. Per l’Italia, il rientro di Cecilia Zandalasini avverrà dopo il doppio confronto parigino, e precisamente sabato 29. La squadra dovrà affrontare la sfida con la consapevolezza di aver già vinto una partita importante, ma con la necessità di mantenere la concentrazione per il match successivo.

Italia vince 45-48 contro la Francia

Percentuali dal campo basse per entrambe le squadre

Rotazione delle giocatrici chiave per l’Italia

Domani si rigioca con la Francia a disposizione di otto rinforzi

La partita ha visto anche un momento di grande emozione con il record del mondo dei 400 ostacoli, firmato da Alison Dos Santos, che ha battuto il tempo folle di Warholm. Questo evento ha reso ancora più intensa l’atmosfera del giorno, con un mix di sport e prestazioni eccezionali.