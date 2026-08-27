Edoardo Scotti torna in pista dopo il successo in staffetta e vince a Zurigo battendo due Campioni Olimpici

Edoardo Scotti in pista a Zurigo, vince battendo due Campioni Olimpici

Edoardo Scotti ha fatto il suo ritorno in gara dopo il trionfo in staffetta agli Europei 2026 e ha brillato a Zurigo, battendo due Campioni Olimpici e migliorando il suo tempo personale. Il 26enne lombardo ha corso i 400 metri in 44.70, conquistando il secondo posto e superando atleti di alto livello. La gara, disputata al Stadio di Letzigrund, faceva parte della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante. Scotti, tornato in pista dopo la medaglia d’oro con la 4×400 a Birmingham, ha dimostrato una forma in crescita, migliorando di 26 centesimi il suo tempo stagionale.

Un ritorno in pista dopo un successo collettivo

Dopo il trionfo in staffetta agli Europei 2026, Edoardo Scotti ha scelto di tornare in gara in modo individuale, dimostrando la sua capacità di mantenere un livello elevato. La scelta di correre a Zurigo, in una prova di contorno non legata ai punti della Diamond League, ha permesso a Scotti di concentrarsi sulle sue prestazioni personali. Il risultato ottenuto, un secondo posto con il tempo di 44.70, ha confermato la sua posizione tra i migliori atleti al mondo. Il tempo registrato è il secondo riscontro personale in carriera, superiore soltanto al record nazionale di 44.45.

Due Campioni Olimpici battuti in pista

Nella gara di Zurigo, Scotti ha dovuto affrontare atleti di alto livello, tra cui il giapponese Yuki Joseph Nakajima, che ha chiuso in 44.62. Dopo di lui, il lombardo ha lasciato alle spalle due nomi di grande prestigio: il grenadino Kirani James, Campione Olimpico di Londra 2012 e medaglia d’argento a Rio 2016, e lo statunitense Vernon Norwood, due volte Campione Olimpico con la 4×400. La prestazione di Scotti ha dimostrato una forma in crescita e una capacità di affrontare atleti di livello internazionale.

Pubblicità

Il risultato ottenuto a Zurigo rappresenta un ulteriore passo avanti per Scotti, che si appresta a nuove sfide. La sua performance ha suscitato interesse nel mondo dell’atletica, con molti che vedono in lui un futuro promettente. Il 26enne, che ha già vinto in staffetta, dimostra di essere in grado di competere a livello individuale con i migliori del mondo. La sua prossima prova sarà a Bellinzona, dove si preannuncia un altro impegno importante. La Diamond League, che ha visto a Zurigo prestazioni eccezionali come il record del mondo dei 400 ostacoli firmato da Alison Dos Santos, ha confermato il livello elevato del circuito. Edoardo Scotti, con il suo ritorno in pista, ha dato ulteriore lustro a questa competizione, dimostrando che il talento italiano può ancora fare la differenza. Il suo risultato a Zurigo è un ulteriore segnale di una stagione in crescita.