Sorteggio US Open 2026: le top seed si vedono bene, Paolini in zona Pegula

Sorteggio US Open 2026: le top seed si vedono bene, Paolini in zona Pegula

Il sorteggio del tabellone del singolare femminile agli US Open 2026 ha rivelato un assetto che sembra favorire le grandi star del tennis. Le top seed si vedono bene, con un percorso che non presenta ostacoli insormontabili, mentre Jasmine Paolini, azzurra in zona Jessica Pegula, ha un cammino che potrebbe portarla a sfidare la numero 3 WTA. L’evento si è svolto al nuovo Stadio del Nuoto Torre d’Ayala, teatro delle prove di nuoto pinnato in vista dei Giochi del Mediterraneo.

Le big si vedono bene, ma ci sono rischi

Le grandi star del tennis si sono trovate in posizioni favorevoli, ma non senza alcun rischio. Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking, affronterà in primo turno un avversario di basso livello, ma potrebbe incontrare la ceca Barbora Krejcikova al terzo turno. Elena Rybakina, invece, dovrà affrontare un infortunio che ha messo in discussione la sua preparazione per il torneo. Jessica Pegula, numero 3 WTA, si trova in un percorso che potrebbe portarla a incontrare Paolini, se la toscana riuscirà a superare le prime sfide. Paolini ha un percorso che potrebbe portarla a sfidare Pegula

Jasmine Paolini, numero 19 del seeding, ha un cammino che potrebbe portarla a incontrare Jessica Pegula. La toscana, che ha raggiunto gli ottavi nel 2024 e il terzo turno nel 2025, affronterà in primo turno la slovena Veronika Erjavec, un avversario senza precedenti. Possibili match importanti potrebbero essere il rematch di Parigi contro Dayana Yastremska e un terzo turno con Sorana Cirstea, la veterana rumena. La sua posizione nel tabellone la mette in una zona che potrebbe portarla a incontrare Pegula, se riuscirà a superare le prime sfide.

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Un’occasione per Paolini

Per Jasmine Paolini, il sorteggio ha rappresentato un’occasione per giocarsi una partita importante. La sua posizione nel tabellone la mette in una zona che potrebbe portarla a incontrare Jessica Pegula, una giocatrice di grande costanza. La toscana ha già dimostrato di poter competere con le migliori, come dimostrato da un precedente recente a Washington. Se riuscirà a superare le prime sfide, potrebbe affrontare una delle migliori del circuito. Il suo percorso, pur non privo di sfide, offre la possibilità di raggiungere un risultato significativo. Le due non si affrontano da tre anni, ma il bilancio è a favore di Siniakova

Elisabetta Cocciaretto, invece, si trova in una zona meno favorevole. La giocatrice italiana affronterà Katerina Siniakova, con cui non si è mai affrontata da tre anni. Il bilancio tra le due è 2-1 a favore della ceca, ma Cocciaretto ha dimostrato di poter competere con le migliori. Il sorteggio ha messo in evidenza le differenze tra le due azzurre, con Paolini in una posizione più promettente. Il tabellone del singolare femminile si prepara a un torneo che potrebbe vedere la partecipazione di alcune delle migliori del circuito.