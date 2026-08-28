Getafe in Conference League: i sei possibili avversari del sorteggio

Il Getafe CF, rappresentante spagnolo nel sorteggio della fase a gironi della Conference League, ha ricevuto sei avversari diversi, con tre partite in casa e tre all’esterno del Coliseum. L’evento si terrà il 15 ottobre, quando inizierà la fase a gironi della competizione, ormai consolidata a livello europeo. I 36 club partecipanti sono divisi in sei bombi, ciascuno composto da sei squadre, e il Getafe è stato assegnato al bombo 3, insieme a squadre come Lugano, Kups, Twente, Borac Banja Luka e Saint Truiden.

Il bombo 3 e i possibili avversari

Il Getafe, allenato da José Bordalás, si trova nel gruppo di squadre meno conosciute della Conference League, ma non per questo meno competitive. Il sorteggio ha assegnato al club spagnolo sei avversari diversi, con un equilibrio tra partite in casa e all’esterno. Tra i possibili avversari, non ci sono nomi di grande rilevanza, ma il contesto della Conference League suggerisce che ogni incontro potrebbe rivelarsi cruciale per la classifica finale.

Il Getafe dovrà affrontare squadre di diversa provenienza e livello, ma con la possibilità di ottenere risultati positivi. Il sorteggio, che si terrà il 15 ottobre, determinerà le squadre che si affronteranno nei prossimi mesi. Il club spagnolo dovrà prepararsi a un cammino non semplice, ma che potrebbe offrire opportunità per dimostrare la sua competitività.

Pubblicità

La Conference League e i suoi protagonisti

La Conference League, competizione europea di seconda fascia, ha visto negli anni l’ingresso di squadre di alto livello, come Atalanta, Ajax, Braga, Brighton e Mónaco, che si sono affermate come squadre di spicco. Il Getafe, pur non essendo tra i favoriti, dovrà fare i conti con un calendario impegnativo e con la necessità di ottenere risultati positivi per rimanere in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. Il Getafe, con la sua squadra e il suo allenatore, dovrà affrontare un cammino non semplice, ma che potrebbe offrire opportunità per dimostrare la sua competitività. La Conference League, pur non essendo la Champions League, rappresenta un ulteriore passo avanti per il club spagnolo, che cerca di consolidare la sua posizione nel panorama calcistico europeo.

Bombo 3: Lugano, Getafe, Kups, Twente, Borac Banja Luka, Saint Truiden

Partite in casa: 3

Partite all’estero: 3

Data del sorteggio: 15 ottobre 2026

Il Getafe, con la sua squadra e il suo allenatore, dovrà affrontare un cammino non semplice, ma che potrebbe offrire opportunità per dimostrare la sua competitività. La Conference League, pur non essendo la Champions League, rappresenta un ulteriore passo avanti per il club spagnolo, che cerca di consolidare la sua posizione nel panorama calcistico europeo. Il sorteggio, che si terrà il 15 ottobre, determinerà le squadre che si affronteranno nei prossimi mesi. Il Getafe, con la sua squadra e il suo allenatore, dovrà prepararsi a un cammino non semplice, ma che potrebbe offrire opportunità per dimostrare la sua competitività.