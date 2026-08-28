Fulham abbandona interesse per Thiago Pitarch

Un giocatore del Real Madrid osserva il campo durante un allenamento, mentre un dirigente del Fulham osserva da lato

Il Fulham ha dato il via libera al suo interesse per Thiago Pitarch, ma la negativa del Real Madrid a negoziare ha reso impossibile l’operazione. Il centrocampista, in fase di recupero dopo un infortunio subito al ritorno dal Europeo Under 19, non sembra destinato a lasciare Madrid. Il club londinese, che aveva espresso interesse per il talento di La Fábrica, ora si concentra su altre priorità. L’interesse per Thiago era stato segnalato da alcune fonti, ma la posizione del Real Madrid ha chiuso le porte al trasferimento.

Un piano di reintegrazione per Thiago

Thiago Pitarch, attualmente in fase di recupero, ha subito un infortunio al ritorno dal Europeo Under 19 vinto da España in Gales. Il piano del Real Madrid prevede un reintegro progressivo, con l’obiettivo di farlo tornare in forma quando il tecnico lo ritiene necessario. Il club madridista, che valuta molto il talento del giocatore, non ha espresso alcun interesse a vederlo andare via, anzi, ha chiarito che intende contare su di lui per la stagione in corso.

Il Fulham si concentra su difensori

Il Fulham, guidato da Álvaro Arbeloa, ha già portato a casa due acquisti di successo: Gonzalo García e César Palacios, i quali hanno contribuito a un’operazione che ha generato 50 milioni di euro per il club madridista. Il tecnico, che ha già sfruttato la sua conoscenza della cantera blanca, ha optato per giocatori già noti e testati. Tuttavia, la priorità del club londinese non è il centrocampista, ma la difesa, che considera un punto debole da migliorare.

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Manuel Ángel Arbeloa, ex giocatore del Real Madrid, è stato scelto come alternativa a Thiago. Il giocatore, che ha già giocato con Arbeloa nella stagione precedente, potrebbe essere un’opzione interessante per il Fulham. Tuttavia, il club ha anche ricevuto offerte da altri club, tra cui il Cádiz, che ha avanzato un’offerta di quattro milioni di euro. Il Fulham, però, non sembra intenzionato a spendere per Thiago, preferendo concentrarsi su due difensori che potrebbero rafforzare la difesa.

Il mercato si chiude con un’ultima fase di trattative, ma il Fulham ha deciso di concentrarsi su altre opzioni. Thiago Pitarch, pur essendo un giocatore di grande potenziale, non sembra destinato a lasciare il Real Madrid. Il club madridista ha chiarito la sua posizione, e il Fulham ha deciso di non proseguire le trattative. La stagione è alle porte, e il club londinese ha bisogno di giocatori che possano dare stabilità e risultati. Il club londinese ha prioritizzato la difesa rispetto al centrocampista. Con l’interesse per Thiago fallito, il mercato si chiude con un’ultima fase di trattative, ma il Fulham ha deciso di concentrarsi su altre opzioni. La stagione è alle porte, e il club ha bisogno di giocatori che possano dare stabilità e risultati. Thiago, pur essendo un talento promettente, non sembra essere al momento la priorità per il club.