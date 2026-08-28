Luis García Plaza: “Oso è un palo, dobbiamo digerirlo”

Allenatore del Sevilla commenta l’addio di Oso e la situazione in squadra

Luis García Plaza, allenatore del Sevilla, ha commentato l’addio di Oso, definendolo come “un palo” che la squadra deve “digerire”. L’attaccante, che aveva giocato in posizione di estremo difensore, ha lasciato la squadra senza trovare un sostituto adeguato. L’allenatore ha spiegato che, al momento, non c’è nessuno nella rosa che possa svolgere quel ruolo, a parte Julio Díaz. L’addio di Oso ha creato un vuoto che la squadra deve affrontare, con la speranza di trovare una soluzione nel mercato.

La mancanza di alternative e la prospettiva del mercato

Secondo García Plaza, la squadra non ha alternative immediate per sostituire Oso, un giocatore che ha contribuito in modo significativo alle prestazioni del team. L’allenatore ha sottolineato che, sebbene la squadra abbia già visto la progresione di alcuni giocatori, la mancanza di un sostituto adeguato potrebbe influire sulle prestazioni. “Mi piacerebbe che giocassero due, ma finché non arriva gente, è difficile”, ha detto. L’allenatore ha anche spiegato che la squadra ha già visto la progresione di alcuni giocatori, ma non è ancora pronto a contare su di loro come su Oso.

Il mercato è in corso e l’allenatore ha espresso la necessità di trovare un sostituto per Oso, che ha svolto un ruolo cruciale nella squadra. L’attaccante, che ha giocato in posizione di estremo difensore, ha lasciato la squadra senza trovare un sostituto adeguato. L’allenatore ha anche spiegato che, sebbene la squadra abbia già visto la progresione di alcuni giocatori, la mancanza di un sostituto adeguato potrebbe influire sulle prestazioni. L’addio di Oso ha creato un vuoto che la squadra deve affrontare, con la speranza di trovare una soluzione nel mercato.

Pubblicità

La collaborazione con i canterani e la loro crescita

L’allenatore ha espresso soddisfazione per la crescita dei giocatori della cantera, che hanno contribuito in modo importante alla squadra. “Sono cojonudos, stanno portando molto e sono molto contento di loro”, ha commentato. Tuttavia, ha anche riconosciuto che l’incertezza iniziale su come si sarebbero sviluppati è stata superata. “Quando inizi con canterani, hai la dura decisione di sapere se renderanno o no”, ha spiegato. I giocatori della cantera hanno mostrato una crescita significativa e hanno contribuito in modo importante alla squadra, ma non sono ancora pronti a sostituire Oso in modo definitivo.

La squadra deve concentrarsi su fare la sua miglior versione, anche senza Oso. L’allenatore ha sottolineato che, se non lo fanno, sarà molto complicato. “Se non lo facciamo, sarà molto complicato”, ha concluso. L’addio di Oso ha creato un vuoto che la squadra deve affrontare, con la speranza di trovare una soluzione nel mercato. L’allenatore ha espresso la necessità di trovare un sostituto per Oso, che ha svolto un ruolo cruciale nella squadra. La squadra deve concentrarsi su fare la sua miglior versione, anche senza Oso.

Non c’è sostituto per Oso nella squadra.

La squadra deve trovare un giocatore nel mercato.

I canterani stanno crescendo, ma non sono pronti a sostituire Oso.

L’allenatore ha espresso la necessità di trovare un sostituto per Oso.