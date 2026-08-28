Simeone scherza su mancanza di congratulazioni per i 800 partimenti

Simeone scherza durante conferenza stampa su mancanza di congratulazioni per i 800 partimenti

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atlético de Madrid, ha scherzato durante la conferenza stampa precedente all’incontro contro il Sevilla, ricordando che nessun giornalista lo ha congratulato per aver raggiunto i 800 partimenti al comando del club. L’allenatore argentino, noto per la sua passione e la sua ironia, ha espresso un po’ di delusione, ma con un tono leggero e divertente, sottolineando che il tema era concentrato in un’altra direzione e che si era dimenticato di congratularsi con lui.

Un momento di ironia durante la conferenza stampa

La frase di Simeone, “Está el tema centrado en otro lado y se olvidaron de mí”, è stata pronunciata con un tono di risate e di ironia, come se stesse commentando una situazione comune ma poco rispettosa. L’allenatore, che ha guidato l’Atlético de Madrid per diversi anni, ha sottolineato che nonostante il suo impegno e la sua dedizione, non è stato riconosciuto in modo formale per un traguardo importante come i 800 partimenti. Non è stato nessuno a congratularsi con lui per un traguardo così significativo.

Un record che non ha ricevuto la dovuta attenzione

Il record di 800 partimenti è un traguardo significativo per un allenatore, soprattutto per uno come Simeone, che ha guidato l’Atlético de Madrid con costanza e successo. Tuttavia, durante la conferenza stampa, l’attenzione sembrava concentrata su altri argomenti, e l’allenatore ha espresso un po’ di delusione, ma senza alcun accento di rancore. Ha commentato che il lavoro non è mai finito e che deve fare ancora di più. La reazione di Simeone ha suscitato un certo interesse tra i giornalisti e i tifosi, che hanno apprezzato l’ironia e la sincerità dell’allenatore. Nonostante la mancanza di congratulazioni formali, il momento è stato visto come un piccolo scherzo, ma anche come un modo per sottolineare l’importanza del lavoro quotidiano e la dedizione al club. L’Atlético de Madrid, con Simeone al comando, continua a essere un team di grande prestigio, e il suo record di 800 partimenti rimane un simbolo del suo impegno.

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Diego Pablo Simeone ha raggiunto i 800 partimenti con l’Atlético de Madrid.

Nessun giornalista lo ha congratulato per questo traguardo.

L’allenatore ha scherzato durante la conferenza stampa, esprimendo un po’ di delusione.

La frase di Simeone, “Se olvidaron de mí”, è diventata un momento memorabile, non solo per la sua ironia, ma anche per la sua sincerità. L’allenatore argentino, noto per la sua passione e la sua dedizione, ha dimostrato che anche i momenti di scherzo possono essere un modo per esprimere un sentimento di appartenenza al club. L’Atlético de Madrid, con Simeone al comando, continua a essere un simbolo di dedizione e successo, e il record di 800 partimenti rimane un traguardo importante, sebbene non abbia ricevuto la dovuta attenzione.