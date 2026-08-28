Simeone scherza su mancanza di congratulazioni per i 800 partimenti

Alessandro Santandrea 28 Agosto 2026

Simeone ironizza su mancanza di congratulazioni per i 800 partimenti durante conferenza stampa.

Simeone scherza durante conferenza stampa su mancanza di congratulazioni per i 800 partimenti
Simeone scherza durante conferenza stampa su mancanza di congratulazioni per i 800 partimenti

Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atlético de Madrid, ha scherzato durante la conferenza stampa precedente all’incontro contro il Sevilla, ricordando che nessun giornalista lo ha congratulato per aver raggiunto i 800 partimenti al comando del club. L’allenatore argentino, noto per la sua passione e la sua ironia, ha espresso un po’ di delusione, ma con un tono leggero e divertente, sottolineando che il tema era concentrato in un’altra direzione e che si era dimenticato di congratularsi con lui.

Un momento di ironia durante la conferenza stampa

La frase di Simeone, “Está el tema centrado en otro lado y se olvidaron de mí”, è stata pronunciata con un tono di risate e di ironia, come se stesse commentando una situazione comune ma poco rispettosa. L’allenatore, che ha guidato l’Atlético de Madrid per diversi anni, ha sottolineato che nonostante il suo impegno e la sua dedizione, non è stato riconosciuto in modo formale per un traguardo importante come i 800 partimenti. Non è stato nessuno a congratularsi con lui per un traguardo così significativo.

Un record che non ha ricevuto la dovuta attenzione

Il record di 800 partimenti è un traguardo significativo per un allenatore, soprattutto per uno come Simeone, che ha guidato l’Atlético de Madrid con costanza e successo. Tuttavia, durante la conferenza stampa, l’attenzione sembrava concentrata su altri argomenti, e l’allenatore ha espresso un po’ di delusione, ma senza alcun accento di rancore. Ha commentato che il lavoro non è mai finito e che deve fare ancora di più. La reazione di Simeone ha suscitato un certo interesse tra i giornalisti e i tifosi, che hanno apprezzato l’ironia e la sincerità dell’allenatore. Nonostante la mancanza di congratulazioni formali, il momento è stato visto come un piccolo scherzo, ma anche come un modo per sottolineare l’importanza del lavoro quotidiano e la dedizione al club. L’Atlético de Madrid, con Simeone al comando, continua a essere un team di grande prestigio, e il suo record di 800 partimenti rimane un simbolo del suo impegno.

  • Diego Pablo Simeone ha raggiunto i 800 partimenti con l’Atlético de Madrid.
  • Nessun giornalista lo ha congratulato per questo traguardo.
  • L’allenatore ha scherzato durante la conferenza stampa, esprimendo un po’ di delusione.

La frase di Simeone, “Se olvidaron de mí”, è diventata un momento memorabile, non solo per la sua ironia, ma anche per la sua sincerità. L’allenatore argentino, noto per la sua passione e la sua dedizione, ha dimostrato che anche i momenti di scherzo possono essere un modo per esprimere un sentimento di appartenenza al club. L’Atlético de Madrid, con Simeone al comando, continua a essere un simbolo di dedizione e successo, e il record di 800 partimenti rimane un traguardo importante, sebbene non abbia ricevuto la dovuta attenzione.

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