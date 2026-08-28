Xavi Espart, una nuova stella del Barça

Xavi Espart, giovane talento del Barça, si conferma in campo e apprezzato da Flick e compagni

Ha nacido otra estrella. Xavi Espart, nato nel 2007, ha conquistato l’attenzione del Barça e dei suoi compagni con la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni. Dopo aver debuttato in Champions League e aver giocato in diverse posizioni, il giovane canterano si è rivelato un elemento chiave per la squadra. Il suo talento ha impressionato Hansi Flick, che lo ha definito un “giocatore top” e ha espresso grande fiducia nel suo futuro. Il portoghese Cancelo, pur essendo inizialmente titolare, ha visto il ragazzo entrare in campo come sostituto, ma il suo impatto non è stato trascurato.

Un talento in crescita e in evoluzione

Xavi Espart ha dimostrato una maturità tattica e una concentrazione elevata, nonostante la sua giovane età. Il suo debutto in campo, con la posizione di esterno sinistro, ha sorpreso Flick, che ha espresso ammirazione per la sua capacità di giocare in diverse posizioni. “Me sorprende que pueda jugar también en la izquierda”, ha detto il tecnico, sottolineando la versatilità del ragazzo. Il suo talento si è rivelato in diverse situazioni, con un’ottima gestione del pallone e una buona capacità di anticipazione. Il suo potenziale è stato riconosciuto anche da compagni di squadra come Pau Cubarsí e Joan García, entrambi nati nel 2007.

La sua versatilità e la sua maturità tattica hanno convinto Flick e i compagni, rafforzando la sua posizione nel gruppo.

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Il ragazzo ha giocato in sei partite come sostituto, ma ha iniziato a entrare regolarmente nelle convocazioni, dimostrando una grande capacità di adattamento. La sua presenza ha contribuito a migliorare la squadra, che vanta altri talenti nati nello stesso anno, come Lamine Yamal e Marc Bernal. La sua capacità di giocare in diverse posizioni, come laterale destro, esterno sinistro e anche come pivot, lo ha reso un elemento versatile e prezioso per il Barça. Il suo contratto, che lo lega al club fino al 2028, conferma la fiducia del club nel suo futuro.

Un appoggio dei compagni e della squadra

Pau Cubarsí e Joan García, entrambi nati nel 2007, hanno espresso apprezzamento per le sue qualità e per la sua versatilità. Cubarsí ha sottolineato come Xavi Espart sia “incredibile” e abbia la capacità di giocare in diverse posizioni con grande precisione. La sua presenza nel gruppo ha rafforzato la squadra, che vanta altri talenti nati nello stesso anno, come Lamine Yamal e Marc Bernal. La sua capacità di giocare in diverse posizioni, come laterale destro, esterno sinistro e anche come pivot, lo ha reso un elemento versatile e prezioso per il Barça.

La sua versatilità e la sua maturità tattica hanno convinto Flick e i compagni, rafforzando la sua posizione nel gruppo.

Con un contratto fino al 2028, Xavi Espart ha dimostrato di essere un giocatore in grado di contribuire al successo del Barça. La sua versatilità e la sua maturità tattica lo hanno reso un elemento chiave per la squadra, che lo ha visto giocare in diverse posizioni e in diverse situazioni. Il suo percorso è simile a quello di altri talenti nati nella Masía, e il suo futuro sembra promettente. Il suo talento ha conquistato l’attenzione di Flick e dei compagni, con un potenziale che potrebbe portarlo a diventare un pilastro del Barça.

Xavi Espart, nato nel 2007, ha debuttato in Champions League e ha giocato in diverse posizioni.

Il suo talento ha impressionato Hansi Flick, che lo ha definito un “giocatore top”.

Pau Cubarsí e Joan García hanno espresso apprezzamento per le sue qualità e versatilità.