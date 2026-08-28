Guido Rodríguez out per tre settimane, il Valencia si trova in una situazione delicata

Giocatore argentino del Valencia si ferma per infortunio, squadra deve modificare formazione e tattica

Il Valencia si trova in una situazione complessa dopo l’infortunio di Guido Rodríguez, che si è fermato per tre settimane a causa di un problema muscolare. L’attaccante argentino, considerato uno dei punti di forza del tecnico Corberán, non sarà in campo per i prossimi due o tre settimane, perdendo diversi match chiave. L’assenza del giocatore potrebbe portare a un cambio di strategia, con l’ipotesi di tornare alla difesa a quattro per dare spazio a Pepelu come pivot. L’evento si è verificato durante un allenamento, e il giocatore non sarà disponibile per i prossimi match contro il Deportivo in Coruña e il Barcelona a Mestalla.

Un infortunio che cambia le carte in tavola

La lesione di Guido Rodríguez, avvenuta poco dopo l’inizio della stagione, ha messo in difficoltà il tecnico Corberán, che dovrà adattare la formazione e la tattica per compensare la mancanza del giocatore. L’attaccante, che era considerato il fulcro del team, non sarà in campo per almeno due o tre settimane, con un possibile ritorno tra la gara contro l’Alavés a Vitoria o la Real Sociedad a Mestalla, poco prima del riposo per le nazionali. La sua assenza si aggiunge a quella di Justin de Hass, che ha subito un infortunio al piede e sarà fuori per un periodo simile.

Un inizio di stagione difficile per il Valencia

Il Valencia ha iniziato la stagione in modo titubante, riuscendo a prendere solo un punto nei primi due match casalinghi. L’assenza di Guido, unita a problemi di forma di giocatori come Rioja e Diakhaby, ha reso la situazione ancora più complessa. Corberán, che non ha piena fiducia in Dieng, uno dei nuovi acquisti estivi, dovrà modificare la formazione per compensare la mancanza del pivot. L’attaccante argentino, che ha giocato un ruolo chiave nella squadra, non sarà in campo per i prossimi match, e il tecnico dovrà trovare alternative per mantenere la competitività del team.

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La situazione del Valencia si complica ulteriormente con l’assenza di due giocatori chiave, che potrebbe influire sulle prestazioni della squadra in una stagione già difficile. L’arrivo di Arnau Martínez, che ha firmato un contratto fino al 2031, potrebbe offrire una soluzione a lungo termine, ma per il momento il team dovrà fare i conti con le assenze e trovare alternative per mantenere la posizione in classifica. La mancanza di Guido Rodríguez rappresenta un colpo significativo per il club, che dovrà adattarsi a nuove dinamiche in campo.

La mancanza di Guido Rodríguez potrebbe modificare la strategia del Valencia, con l’ipotesi di tornare alla difesa a quattro per dare spazio a Pepelu. Il tecnico Corberán dovrà trovare alternative per compensare la sua assenza, che si aggiunge a quella di altri giocatori. La stagione del Valencia si presenta già complessa, con un inizio titubante e diversi infortuni che mettono a rischio la competitività della squadra.

Il problema muscolare di Guido Rodríguez ha messo in difficoltà il Valencia, che dovrà modificare la sua strategia tattica per compensare la sua assenza. L’attaccante, considerato uno dei punti di forza del team, non sarà in campo per almeno due o tre settimane, con un possibile ritorno tra la gara contro l’Alavés o la Real Sociedad. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori, che hanno già subito infortuni, e potrebbe influire sulle prestazioni della squadra in una stagione già complessa.