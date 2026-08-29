Bezzecchi batte il record e priva Márquez della pole a Aragón

Bezzecchi e Márquez in gara a Aragón, con Bezzecchi che batte il record

Il Gran Premio di Aragón ha visto Marco Bezzecchi superare le aspettative e privare Marc Márquez della pole position, battendo il record del circuito. La gara, disputata a Motorland, ha visto condizioni ottimali con sole, temperature agradabili e asfalto caldo. Bezzecchi, con la sua Aprilia, ha dimostrato una prestazione eccezionale, superando il tempo di Márquez e stabilendo un nuovo record. La competizione è stata intensa, con diversi piloti che hanno cercato di mettersi in gioco, ma Bezzecchi ha mantenuto il controllo.

Bezzecchi e Márquez in lotta per la pole

La lotta per la pole position ha visto un confronto serrato tra Bezzecchi e Márquez, con il pilota italiano che ha dimostrato una forma eccezionale. Márquez, purtroppo, non è riuscito a replicare al record stabilito da Bezzecchi. La gara ha visto anche la partecipazione di altri piloti, tra cui Álex Márquez, che ha occupato la terza posizione. Le condizioni del tracciato hanno favorito i piloti che hanno saputo sfruttare al meglio la temperatura del asfalto e la mancanza di vento. Bezzecchi ha stabilito un nuovo record in soli 1:44.984, superando il tempo precedente fissato da Márquez. La sua prestazione ha lasciato senza parole i suoi avversari, che hanno riconosciuto il suo livello di forma. La sua capacità di gestione del tempo e la sua resistenza hanno permesso al pilota italiano di mantenere il controllo della gara.

Un momento di tensione nella curva 14

Nella seconda parte della gara, Bezzecchi ha affrontato un momento di tensione nella curva 14, dove ha dovuto abortire una manovra. Tuttavia, nonostante questo, il pilota ha mantenuto la leadership. Al contrario, Márquez ha avuto difficoltà a mantenere il ritmo, con alcuni piloti che lo hanno seguito in modo costante. La pole position è andata a Bezzecchi, nonostante le condizioni difficili. Il pilota ha dimostrato una grande capacità di adattamento al tracciato, sfruttando al meglio le condizioni del circuito. La sua prestazione ha anche visto un momento di tensione, ma nonostante questo, Bezzecchi ha mantenuto la leadership.

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La gara di Aragón ha visto un momento di grande intensità, con Bezzecchi che ha dimostrato una grande capacità di gestione della gara. La sua vittoria ha lasciato senza parole i suoi avversari, che hanno riconosciuto il suo livello di forma. La sua prestazione ha anche visto un momento di tensione, ma nonostante questo, Bezzecchi ha mantenuto la leadership. Bezzecchi ha dimostrato una grande capacità di gestione della gara, superando le aspettative e privando Márquez della pole position. La sua prestazione ha lasciato senza parole i suoi avversari, che hanno riconosciuto il suo livello di forma. La sua vittoria ha anche visto un momento di tensione, ma nonostante questo, Bezzecchi ha mantenuto la leadership.

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La gara ha visto anche la partecipazione di altri piloti, tra cui Pecco Bagnaia e Joan Mir, che hanno cercato di mettersi in gioco. Tuttavia, Bezzecchi ha mantenuto il controllo, dimostrando una grande capacità di gestione della gara. La sua prestazione ha lasciato senza parole i suoi avversari, che hanno riconosciuto il suo livello di forma.