Mbappé, il 2 novembre un traguardo da battere

Mbappé in azione durante un match del Real Madrid, con la squadra in campo e la palla in gioco

Kylian Mbappé si appresta a un’altra sfida importante nella sua carriera. Il francese, in forza al Real Madrid, ha già segnato 89 gol in 105 partite e ha a disposizione poco più di due mesi per raggiungere il traguardo di 100 gol, un record che attualmente è detenuto da Cristiano Ronaldo. Il 2 novembre, data simbolica per il portoghese, potrebbe diventare un’altra pietra miliare per Mbappé, che cerca di ripetere la prestazione di Ronaldo nel 2011.

Un record da battere

Il 2 novembre 2011 fu per Cristiano Ronaldo un giorno memorabile: segnò il suo centesimo gol per il Real Madrid, in una stagione in cui aveva giocato 105 partite. Ora, Mbappé si trova in una situazione simile, con 89 gol in 105 gare e un calendario che lo porterà a giocare altre 12 partite, sette in Liga e tre in Champions. Il record di Ronaldo è a portata di mano, ma richiede una prestazione eccezionale.

Un percorso non sempre lineare

Nonostante i numeri impressionanti, la carriera di Mbappé non è stata sempre senza ostacoli. Dopo un inizio di stagione eccezionale, il francese ha dovuto affrontare diversi problemi fisici, tra cui una grave gastroenterite che lo ha tenuto lontano dal campo per settimane. Inoltre, il Real Madrid ha visto un calo di prestazioni in alcune partite, con un periodo di risultati non soddisfacenti. Nonostante questo, Mbappé ha mantenuto un livello di efficienza elevato. La sua prima stagione al Real Madrid fu straordinaria: 44 gol totali, 31 in Liga, che gli hanno valso la Bota de Oro. Tuttavia, il successo individuale non si è tradotto in vittorie collettive, con il club che ha concluso la stagione con un campionato e una Champions League non soddisfacenti. Nonostante questo, i numeri di Mbappé rimangono invidiabili, soprattutto se si confrontano con quelli di Ronaldo, che aveva segnato 33 gol in 105 partite nella sua prima stagione.

Pubblicità

Un’altra sfida da vincere

Con l’arrivo di Xabi Alonso in panchina, Mbappé ha trovato un ambiente più stabile, ma non ha perso la sua capacità di segnare. Dopo un periodo di difficoltà, ha ripreso a brillare, segnando in otto partite consecutive e eguagliando il record di Ronaldo in un anno naturale. Tuttavia, la primavera ha portato con sé un calo di prestazioni, che ha messo in discussione la sua continuità. Nonostante questo, il francese ha mantenuto un livello di efficienza elevato.

Il 2 novembre rappresenta un’altra pietra miliare per Mbappé, che cerca di superare un record che ha reso famoso un altro grande talento del calcio. Il tempo a disposizione è limitato, ma il talento del francese potrebbe essere sufficiente a raggiungere un traguardo che finora è stato un simbolo di eccellenza. Il futuro di Mbappé al Real Madrid dipende da quanto riuscirà a mantenere la sua forma e a guidare la squadra verso risultati positivi.