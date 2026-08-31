Thea Frodin, da doppiatrice di Serena al debutto al US Open

Thea Frodin, 17 anni, si prepara al suo debutto al US Open dopo aver interpretato Serena Williams al cinema

Thea Frodin, 17 anni, ha ricevuto una wild card per il US Open, il torneo dove debutterà dopo aver interpretato Serena Williams al cinema nella pellicola “El método Williams”. La sua carriera, finora, ha alternato esperienze sportive e cinematografiche, con un passato come doppiatrice della campionessa e una recente vittoria al torneo regionale Sub-18. Frodin, che ha vinto il titolo individuale, i doppi e i doppi misti, ha ottenuto l’invito al US Open grazie al successo al National Femminile Sub-18. Il sorteggio le ha assegnato un match contro Elena Rybakina, numero 2 del mondo e campionessa del Roland Garros. La sua partecipazione al torneo rappresenta un momento chiave nella sua carriera, che ha già visto un’esperienza unica al cinema.

Una carriera che unisce sport e cinema

Thea Frodin ha iniziato a giocare al tennis a 12 anni, quando è stata scelta per doblare Serena Williams in “El método Williams”, film in cui Will Smith interpreta il padre di Serena. La scelta è arrivata dopo che la giovane aveva vinto i titoli individuali, di doppi e di doppi misti in un torneo regionale per bambini di 10 anni. I produttori della pellicola si sono contattati con Frodin e le hanno chiesto di fare un provino, che ha portato alla sua contrattazione per il ruolo. Poter giocare al tennis e stare davanti alle telecamere è stata una combinazione geniale, ha dichiarato la ragazza, che ha apprezzato l’esperienza con attori di alto livello.

Un’esperienza speciale con Serena Williams

La sua interpretazione di Serena Williams ha rappresentato un momento speciale per Frodin, che ha espresso emozione e rispetto per la campionessa. “Fù un onore interpretare Serena”, ha detto, ricordando come la giocatrice fosse una grande fonte di ispirazione per lei. Nonostante abbia potuto imitare il gioco di Serena in alcune scene, non ha avuto l’opportunità di incontrarla di persona. Tuttavia, questa volta, al US Open, sarà possibile. Spero di poterla incontrare, ha detto Frodin, che ha espresso entusiasmo per l’occasione.

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Il debutto al US Open rappresenta un passo importante per la giovane atleta, che ha già vissuto un’esperienza unica al cinema. La sua partecipazione al torneo, che si svolgerà a New York, è il risultato del suo talento e del suo impegno. Frodin, che si mostra emozionata ma non nervosa, ha espresso la sua soddisfazione per l’opportunità di giocare in un evento di alto livello. “Questo è un momento che ho sempre immaginato”, ha detto, sottolineando l’importanza del contesto e dell’atmosfera del torneo.

Thea Frodin, 17 anni, debutta al US Open dopo aver interpretato Serena Williams al cinema.

Ha vinto il titolo individuale al National Femminile Sub-18 e ha ricevuto una wild card.

Il sorteggio le ha assegnato un match contro Elena Rybakina, numero 2 del mondo.

Il suo percorso, che unisce sport e cinema, rappresenta un esempio di come le passioni possano confluire in un’unica carriera. Thea Frodin, con la sua passione e la sua determinazione, si prepara a vivere un’esperienza unica al US Open, un evento che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nella sua vita. La sua partecipazione al torneo non solo è un riconoscimento del suo talento, ma anche un’opportunità per crescere e confrontarsi con le migliori giocatrici del mondo.