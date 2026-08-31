Jonathan David si avvicina al Madrid

Jonathan David, attaccante della Juventus, si avvicina al Madrid in vista di un prestito

Jonathan David, attaccante della Juventus, si avvicina sempre di più al club di Madrid. L’interesse del club rojiblanco per il giocatore, noto per le sue prestazioni in Lille, si fa sempre più concreto, con l’obiettivo di portarlo in prestito nelle prossime ore. Il giocatore, 26 anni, è considerato una delle principali opzioni per rafforzare la punta di lanza del Madrid, un ruolo che ha visto la sua crescita in modo esponenziale durante la scorsa stagione. La direzione sportiva del club ha già preso la delazione del 9, un ruolo che David potrebbe occupare se la trattativa dovesse concludersi.

Un record di gol e un’esperienza chiave

Jonathan David ha segnato 25 gol nella scorsa stagione con il Lille, un numero che lo colloca tra i migliori attaccanti del campionato francese. Con 109 reti e 31 assist totali in carriera, il canadese ha dimostrato una capacità di realizzazione e assist che lo rende un’alternativa di alto livello. Il suo ruolo chiave nella vittoria contro il Real Madrid e nel derby contro il Metropolitano ha reso il giocatore una figura di riferimento per il mercato.

La sua esperienza in Lille è un’arma di valore per il Madrid, che cerca un’alternativa a giocatori come Julián e Sorloth, entrambi già in rosa. Il giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2030 con la Juventus, ha costato 45 milioni di euro l’anno scorso, ma non ha ancora raggiunto le aspettative iniziali. Con 8 gol in 46 partite, il suo rendimento non è stato all’altezza delle sue potenzialità, un aspetto che potrebbe spingere il club a cercare un cambio di contesto.

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Una formula già utilizzata

La scelta di portare Jonathan David al Madrid segue una formula già utilizzata in passato, come nel caso di Nico González, che ha lasciato il club francese per il club spagnolo. La strategia di prestito permette al Madrid di acquisire un giocatore di alto livello senza spendere cifre elevate, un aspetto cruciale in un mercato in cui le risorse economiche sono limitate. La direzione sportiva del club ha già preso la delazione del 9, un ruolo che David potrebbe occupare se la trattativa dovesse concludersi. Con le scadenze che si avvicinano, il Madrid ha bisogno di un’opzione immediata per la punta di lanza, e Jonathan David sembra essere la scelta più logica. La sua capacità di realizzazione, unita a una buona capacità di assist, lo rende un’alternativa di alto livello. La sua esperienza in Lille, dove ha dimostrato di poter fare la differenza in partite decisive, potrebbe essere un fattore chiave per il successo del club in questa stagione.

Jonathan David, attaccante della Juventus, si avvicina al Madrid in vista di un prestito.

Ha segnato 25 gol nella scorsa stagione con il Lille, un record di prestazioni.

La scelta segue una formula già utilizzata in passato, come nel caso di Nico González.

Il Madrid ha bisogno di un’alternativa per la punta di lanza, e David sembra essere la scelta più logica.