Un giovane attaccante egiziano debutta con il Barça in un match contro il Rayo Vallecano, con un’ottima prestazione in campo

Il 31 agosto 2026, il Barça ha visto debuttare in pista un nuovo talento: Hamza Abdelkarim, 18 anni, attaccante egiziano. Il giovane, arrivato in prestito dall’Al Ahly dopo la sua esperienza in prestito lo scorso anno, ha esordito in LaLiga contro il Rayo Vallecano, entrando al 84’ al posto di Raphinha. La partita, giocata al Spotify Camp Nou, ha visto il Barça vincere per 5-2, con un’ottima prestazione del nuovo arrivato che ha confermato la sua qualità e la sua mentalità. Flick, tecnico del club, ha espresso soddisfazione per l’esordio del ragazzo, sottolineando come il giovane abbia fatto una grande pretemporata e si sia dimostrato pronto a giocare in serie A.

Un debutto in pista che promette

Hamza Abdelkarim, che ha firmato un contratto fino al 2029, ha avuto la possibilità di dimostrare le sue qualità in un contesto di alta intensità. Il suo ingresso in campo ha avuto un effetto immediato, con il talento egiziano che ha partecipato attivamente alla vittoria del Barça. Il tecnico Hansi Flick ha espresso fiducia nel ragazzo, sottolineando come abbia meritato di giocare e che il club continuerà a dargli opportunità per dimostrare la sua classe. Il debutto di Hamza si inserisce in una tradizione di giovani talenti che hanno trovato spazio nel primo team, come Marc Bernal, Xavi Espart e altri.

Il Barça ha vinto per 5-2 contro il Rayo Vallecano, con un’ottima prestazione di Raphinha e Lamine Yamal. Il brasiliano, che ha segnato cinque gol in tre partite consecutive, ha dimostrato una forma eccezionale, mentre Lamine, il più giovane marcatore della storia del club, ha segnato il suo primo gol in LaLiga. La squadra, guidata da Flick, ha dimostrato una superiorità costante, nonostante un gol del Rayo che ha creato un momento di tensione.

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Raphinha e Lamine: la coppia in crescita

Accanto a Hamza, il Barça ha visto Raphinha e Lamine Yamal continuare a fare la differenza. Raphinha, che ha già segnato cinque gol in tre partite consecutive, ha dimostrato una forma eccezionale, mentre Lamine, il più giovane marcatore della storia del club, ha segnato il suo primo gol in LaLiga. La coppia ha contribuito alla vittoria del Barça, che ha raggiunto la sua ventunesima vittoria consecutiva in casa. La squadra, guidata da Flick, ha dimostrato una superiorità costante, nonostante un gol del Rayo che ha creato un momento di tensione.

Il Barça ha vinto per 5-2 contro il Rayo Vallecano, con un’ottima prestazione di Raphinha e Lamine Yamal. Il brasiliano, che ha segnato cinque gol in tre partite consecutive, ha dimostrato una forma eccezionale, mentre Lamine, il più giovane marcatore della storia del club, ha segnato il suo primo gol in LaLiga. La squadra, guidata da Flick, ha dimostrato una superiorità costante, nonostante un gol del Rayo che ha creato un momento di tensione. Il match ha visto anche un momento di tensione per Jules Koundé, che ha perso la titolarità dopo un’uscita di scena contro il Rayo. Tuttavia, il Barça ha continuato a dominare, con un’ottima prestazione di Xavi Espart, che ha dato un contributo importante con un pase decisivo a Gordon. La squadra, che ha già vinto 21 partite consecutive in casa, sembra essere in una fase di crescita costante, con nuovi talenti che si stanno affermando nel primo team.

Hamza Abdelkarim debutta con il Barça in LaLiga

Raphinha e Lamine Yamal continuano a fare la differenza

Il Barça vince per 5-2 contro il Rayo Vallecano

La vittoria del Barça contro il Rayo Vallecano ha messo in mostra la forza della squadra, che sembra essere in una fase di crescita costante. Il debutto di Hamza Abdelkarim è un ulteriore segno di come il club stia investendo in giovani talenti, che potrebbero diventare pilastri del futuro. Con Raphinha e Lamine Yamal in forma, il Barça sembra essere in una posizione di forza, pronta a competere per la vittoria della Liga. La squadra, guidata da Flick, continua a mostrare una solidità e una coesione che la pongono in una posizione di vantaggio rispetto ai suoi avversari.