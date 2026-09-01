Bilal Hasan, la nuova stella del MMA che imita Michael Jackson nei combattimenti

Un giovane atleta indonesio imita Michael Jackson mentre noquea un avversario in un combattimento di MMA

Bilal Hasan, 25 anni, è diventato una stella del mondo delle MMA dopo il suo esordio nella UFC Shanghái, dove ha vinto con un K.O. e ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie a una sua particolare passione per Michael Jackson. Il pugile indonesio, nato a Hawái e cresciuto a Washington, ha debuttato con un’azione che ha lasciato di stucco: ha imitato il moonwalk del re del pop mentre noqueava il suo avversario. Il suo talento e la sua personalità lo hanno reso un simbolo di una categoria, il peso mosca, che in passato era considerata in declino per mancanza di nomi mediatici.

Un talento in crescita e una passione unica

Bilal Hasan ha iniziato a praticare il taekwondo a cinque anni, grazie al suo padre, e ha sviluppato una passione per i combattimenti fin da ragazzo. La sua carriera è iniziata in categorie inferiori negli Stati Uniti, dove ha cominciato a distinguersi e ha persino vinto il Campionato Panamericano juniores. A 25 anni, ha completato la sua laurea in “Studi della Salute” all’Università di Washington, ma ha dovuto lavorare come receptionist e guardia di sicurezza prima di entrare nel mondo delle MMA. La sua carriera è però stata accelerata da un’abilità rara: il suo potere di finalizzazione, che ha portato a noqueare nove dei suoi dieci avversari.

Un’identità unica e un’immagine forte

La sua personalità è resa ancora più interessante dal suo forte legame con Michael Jackson, che ha seguito fin da bambino. Ogni giorno, Bilal faceva spettacolo imitando il cantante davanti ai suoi genitori, e ha persino deciso di esibirsi con “Billie Jean” all’interno dell’octógono, creando una marca personale che lo ha reso noto anche prima di entrare nella UFC. Il suo stile di combattimento, che mescola abilità tecnica e spettacolo, lo ha reso un caso unico nel mondo delle MMA. Con oltre 400.000 follower su Instagram, il suo successo non è solo sportivo, ma anche mediatico. La sua performance nella UFC Shanghái ha confermato le sue capacità: dopo un K.O. in 45 secondi, ha firmato un contratto con la UFC, dimostrando che il suo talento e la sua personalità possono fare la differenza. La sua carriera è in crescita, e se continuerà a mantenere questa dinamica, potrebbe presto diventare un leader nella categoria e un candidato per il titolo. Tuttavia, il suo futuro dipende anche da come si svilupperà la sua abilità nel grappling, un aspetto che ancora non è stato testato in modo completo. La sua passione per Michael Jackson lo ha reso unico nel mondo delle MMA.

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Debutto in UFC Shanghái con un K.O.

Imita Michael Jackson durante i combattimenti.

Ha vinto il Campionato Panamericano juniores.

Ha 25 anni e ha completato la laurea in “Studi della Salute”.

La sua carriera è in crescita e il suo futuro sembra promettente.