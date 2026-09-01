Belén Esteban si avvicina a un ritorno a Telecinco: “Voglio molto denaro”

Belén Esteban e Marta Riesco discutono un possibile ritorno a Telecinco con un contratto economico

Belén Esteban si avvicina a un ritorno a Telecinco dopo mesi di tensioni. La pornostar, notoriamente critica nei confronti del gruppo Mediaset, ha ricevuto un’offerta significativa per tornare a lavorare per la rete. Secondo quanto rivelato da Marta Riesco, presentatrice del programma “El sótano” su TEN, Belén avrebbe espresso interesse per un ritorno, ma con una condizione chiara: “Voglio molto denaro”. La notizia, diffusa il 1 settembre 2026, ha suscitato interesse nel settore dell’informazione e tra i fan della pornostar.

Un’offerta in vista per Belén Esteban

La collaboratrice di Belén, Marta Riesco, ha rivelato che l’attrice ha ricevuto un’offerta per tornare a Telecinco. L’offerta prevederebbe la partecipazione a due edizioni del programma “De viernes” e la partecipazione al reality “Gran Hermano VIP”. Tuttavia, Belén ha espresso la sua richiesta di un compenso elevato, indicando che il ritorno dipende da un accordo economico tra le parti. “Voglio molto denaro”, ha detto Belén, secondo quanto riferito da Riesco. La pornostar, che aveva un piede fuori da Mediaset, ha espresso la sua volontà di tornare, ma solo se si raggiungerà un accordo economico soddisfacente. Riesco ha spiegato che Belén sa cosa vale e ha detto che vuole tornare a “Gran Hermano VIP”, ma con un compenso adeguato. L’offerta, però, non è ancora stata accettata.

Un rapporto complesso con Mediaset

Belén Esteban, pur essendo un’attrice di grande successo, ha sempre mantenuto un atteggiamento critico nei confronti di Mediaset. La pornostar, che ha avuto un periodo di distanza dalla rete, ha espresso le sue opinioni in modo diretto, anche in modo ironico. Recentemente, ha criticato la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, accusandola di non garantire una buona salute pubblica. “Con lo che hai speso per l’attico, potremmo pagare cento e pico medici all’anno”, ha detto Belén, in un momento di tensione.

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Nonostante le critiche, Belén ha mantenuto un rapporto di lavoro con Mediaset, anche se non sempre in modo cordiale. La sua decisione di tornare dipende da un accordo economico che entrambe le parti devono raggiungere. La sua richiesta di denaro è un elemento chiave per il suo ritorno. La rivelazione di Marta Riesco ha suscitato interesse nel settore dell’informazione e tra i fan di Belén Esteban. La pornostar, notoriamente critica nei confronti di Mediaset, ha sempre mantenuto un atteggiamento diretto e spesso ironico. La sua decisione di tornare a Telecinco potrebbe segnare un momento di riconciliazione con il gruppo Mediaset, ma solo se si raggiungerà un accordo economico soddisfacente per entrambe le parti.