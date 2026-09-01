Richard Ríos si trasferisce in prestito al Al-Ittihad: ritorno in Europa dopo esperienze in Arabia Saudita

Giocatori tornano in Europa dopo esperienze in Arabia Saudita, tra cui Richard Ríos al Al-Ittihad

Richard Ríos, mediano colombiano in forza al SL Benfica, ha definito ufficialmente il suo futuro per la stagione 2026-2027. Dopo aver concluso la sua esperienza in Portogallo, il giocatore si trasferirà in prestito al Al-Ittihad, club della Liga Profesional di Arabia Saudita. La decisione arriva in un contesto in cui diversi calciatori, dopo aver giocato in Medio Oriente, hanno scelto di tornare in Europa, cercando di riprendere la propria carriera in competizioni di alto livello.

Un ritorno in Europa dopo esperienze in Arabia

La scelta di Ríos di tornare in Arabia Saudita, sebbene non sia una decisione definitiva, rappresenta un passo strategico per mantenere la sua regolarità competitiva, necessaria per supportare la squadra nazionale colombiana nel calendario 2026-2027. Il giocatore, noto per la sua capacità di creare giocate e la sua versatilità in campo, arriverà al Al-Ittihad in prestito senza opzione di acquisto, un modello che permette al club saudita di provare il talento senza impegnare risorse a lungo termine. Il colombiano, che ha registrato 14 gol e 10 assist in Ligue 1 con il Benfica, ha optato per questa mossa per mantenere la sua forma e prepararsi per i prossimi impegni con la squadra nazionale. Il prestito al Al-Ittihad è un passo temporaneo, ma strategico, per rimanere in vista delle competizioni internazionali.

Un trend di ritorno in Europa

Non è la prima volta che giocatori di alto livello scelgono di tornare in Europa dopo un periodo in Arabia Saudita. Diversi motivi, come problemi di adattamento, pressioni fiscali e la volontà di rimanere in vista delle selezioni nazionali, hanno spinto molti a ripensare la propria carriera. Tra i nomi più noti, si segnala il ritorno di João Cancelo al FC Barcelona, dopo un periodo al Al-Hilal, e di Aymeric Laporte al Athletic Club, dopo aver giocato con Cristiano Ronaldo al Al-Nassr.

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Altri esempi includono N’Golo Kanté, che ha scelto di tornare in Turchia per proseguire la sua carriera, e Gabri Veiga, che ha riconfermato la sua scelta di giocare in Europa dopo un’esperienza in Arabia. Anche Jhon Durán, noto per il suo passato al Al-Nassr, ha trovato un nuovo ambiente in Turchia, pur se non senza polemiche. Il ritorno in Europa non è un fenomeno isolato, ma parte di un trend più ampio che vede molti giocatori cercare opportunità in competizioni di alto livello.

Il caso di Richard Ríos rappresenta un esempio di come il mercato del calcio possa essere in continuo movimento, con giocatori che scelgono di spostarsi tra continenti in base a diversi fattori. Il colombiano, noto per la sua versatilità e la sua capacità di influenzare il gioco, ha optato per un prestito in Arabia Saudita, ma il suo obiettivo è chiaro: mantenere la sua forma e prepararsi per i prossimi impegni con la squadra nazionale.