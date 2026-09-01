Mannion il migliore in Italia-Serbia, Fontecchio si ferma, Melli e Thompson in difficoltà

Squadre di basket Italia e Serbia in campo, giocatori in azione, pagelle e valutazioni

La partita tra Italia e Serbia, terminata 64-76, ha visto la squadra azzurra non trovare la piena concentrazione e la giusta reazione nel momento decisivo. Il match, giocato in un clima di tensione, ha visto alcuni giocatori emergere con prestazioni positive, mentre altri hanno subito critiche per la mancanza di incisività. La stagione, appena iniziata, ha messo in luce le difficoltà della squadra, che non ha dimostrato la brillantezza attesa. Tra i protagonisti, Nico Mannion si è distinto come il miglior marcatore del match, segnando 23 punti, mentre Simone Fontecchio, pur partendo bene, si è fermato a causa di un problema al polpaccio. Nicolò Melli e Darius Thompson, invece, hanno registrato prestazioni negative, con Melli che ha segnato solo due punti e Thompson che ha contribuito poco al gioco.

Le prestazioni di Mannion e Fontecchio

Nico Mannion si è rivelato il miglior giocatore della partita, guidando la rimonta azzurra con una prestazione di alto livello. Con 23 punti a referto, ha dimostrato una capacità di attacco rara in questa stagione. Tuttavia, la stanchezza lo ha colpito nel finale, con scelte meno precise. Simone Fontecchio, invece, ha iniziato con nove punti e sembrava poter essere la sua partita, ma è stato bloccato dalla difesa serba. Nel terzo quarto ha raggiunto quota 15 punti, ma un problema al polpaccio lo ha costretto a uscire dal campo. La sua prestazione, pur se non perfetta, ha dato un po’ di speranza alla squadra.

La squadra azzurra ha visto anche altre prestazioni non all’altezza, con Nicolò Melli che ha segnato solo due punti e ha faticato a trovare il ritmo. Darius Thompson, invece, ha avuto un’altra prestazione negativa, con solo una tripla nel finale del quarto. La squadra, in generale, ha faticato a trovare il ritmo, con un gioco lento e poco incisivo. La mancanza di energia nel momento decisivo ha penalizzato l’Italia, che non ha dimostrato la forza attesa.

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Le critiche a Melli e Thompson

Nicolò Melli, capitano della squadra, ha visto una prestazione deludente, con solo due punti segnati e una difesa non all’altezza delle aspettative. I blocchi di Jokic e Milutinov hanno reso la vita difficile al giocatore, ma la sua mancanza di incisività ha lasciato perplessità. Darius Thompson, invece, ha avuto un’altra prestazione negativa, con solo una tripla nel finale del quarto. La squadra, in generale, ha faticato a trovare il ritmo, con un gioco lento e poco incisivo. La mancanza di energia nel momento decisivo ha penalizzato l’Italia, che non ha dimostrato la forza attesa.

Altri giocatori hanno avuto un ruolo marginale, con Amedeo Tessitori e Matteo Spagnolo che non hanno visto alcun minuto di gioco. Saliou Niang, invece, ha dato tutto per la squadra, con otto punti a referto e tanta energia. Giovanni Emejuru, pur giocando solo nove minuti, ha mostrato una buona capacità di rimbalzo. L’allenatore Luca Banchi ha commentato la partita, sottolineando che la sconfitta non è tanto quella di questa sera, ma quella contro la Bosnia. La squadra, però, non ha dato l’impressione di essere pronta per la stagione.

Nico Mannion: 7,5 – miglior marcatore del match

Simone Fontecchio: 6 – partito bene, ma si è fermato

Nicolò Melli: 5 – prestazione deludente

Darius Thompson: 5 – poco o nulla