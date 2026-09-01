Jannik Sinner in recupero: la foto con Cutrone e l’annuncio del direttore di Pechino

Jannik Sinner in recupero a Torino, con foto con Cutrone e annuncio positivo da Pechino

Jannik Sinner, numero uno del mondo, continua il suo percorso di recupero dopo l’infiammazione extra-articolare al ginocchio destro che lo ha costretto a rinunciare agli US Open. Il giocatore, in fase di riabilitazione al JMedical, ha ricevuto segnali incoraggianti da Torino e da Pechino, dove si prepara il torneo ATP Pechino 2026. La sua permanenza al centro di recupero è confermata da un’immagine condivisa da Patrick Cutrone, attaccante del Monza, che lo ha celebrato con una foto e la scritta “The number one”. L’annuncio del direttore del torneo, Lars Graff, ha rassicurato sulla sua condizione e sulle sue possibilità di partecipazione.

Segnali positivi da Torino e da Pechino

Da Torino, dove Sinner ha svolto sessioni di allenamento in vista del ritorno in campo, arrivano piccoli segnali che indicano un progresso nel recupero. L’attaccante del Monza, Patrick Cutrone, ha condiviso una foto insieme al campione del tennis, accompagnata da una scritta che lo celebra come “The number one”. L’immagine, pubblicata su Instagram, ha suscitato reazioni positive tra i tifosi e i media. Inoltre, Sinner è stato visto sul campo d’allenamento della Juventus di Luciano Spalletti, confermando il suo legame con l’ambiente bianconero durante questa fase di recupero.

Da Pechino, invece, arrivano dichiarazioni rassicuranti. Il direttore del torneo ATP Pechino 2026, Lars Graff, ha spiegato: “Dall’Italia mi arrivano voci rassicuranti. Jannik sta lavorando bene e sta gestendo in maniera saggia il suo recupero”. La Gazzetta dello Sport ha confermato che “fortunatamente non è nulla di grave e noi lo aspettiamo a braccia aperte”. Sinner, però, ha scelto la prudenza e ha saltato New York, con il suo staff che continuerà a valutare i progressi giorno dopo giorno.

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Il piano di recupero e l’obiettivo di Pechino

Il recupero di Sinner, pur in fase iniziale, sembra procedere in modo positivo. Il lavoro al JMedical, accompagnato da rassicurazioni provenienti da Pechino, indica un percorso che potrebbe portarlo a tornare in campo a breve. La sua partecipazione al China Open, in programma a settembre, rimane un obiettivo chiave, ma il giocatore continuerà a seguire un piano di recupero attento e mirato. La sua permanenza a Torino è confermata anche da un’altra immagine, condivisa da Cutrone, che lo mostra in compagnia. L’attaccante del Monza ha voluto celebrare il campione del tennis con una foto semplice, accompagnata da una scritta che lo chiama “The number one”. Questi segnali, pur non essendo un annuncio ufficiale, danno un’idea del progresso del giocatore e del sostegno che riceve da parte di colleghi e amici. Il recupero, però, continuerà a essere gestito con prudenza, come ha scelto Sinner stesso.