Moise Kean si trasferisce al Como per 40 milioni

Moise Kean arriva al Como in prestito con bonus, calcio, Serie A

Moise Kean, attaccante italiano di 26 anni, ha completato il trasferimento al Como 1907 per un importo complessivo di 40 milioni di euro, con un bonus aggiuntivo di 5 milioni. L’operazione, annunciata in modo sorprendente e decisamente al termine del mercato estivo, ha visto il giocatore arrivare in prestito dalla Fiorentina, con un pagamento iniziale di 10 milioni e l’obbligo di acquisto fissato a 25 milioni. Kean, che ha espresso soddisfazione al suo arrivo al centro di allenamento del Como, ha commentato: “Per fini sono qui”, sottolineando l’importanza del passo avanti nella sua carriera.

Un passo decisivo per il futuro

Kean, ex talento della Juventus, ha registrato un’ottima stagione nella stagione 2024-25, segnando 25 gol in tutta la Serie A. Dopo una performance meno brillante nella stagione 2025-26, in cui ha segnato solo 9 gol con la Fiorentina, il giocatore ha trovato una nuova opportunità con il Como, squadra che punta a migliorare il suo rendimento grazie al supporto di Cesc Fàbregas. L’arrivo di Kean potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per il club lombardo, che ha già rafforzato la sua difesa con l’acquisto di Ricci.

Un mercato in movimento

Il mercato del Como 1907 ha visto numerose mosse, con l’arrivo di Kean come ultima operazione. Il club, guidato da Cesc Fàbregas, ha anche sondato la possibilità di acquistare un portiere, con Robert Sánchez come nome in testa. Tuttavia, la Fiorentina ha reagito al trasferimento di Kean, sostituendo il suo attaccante con Willy Gnonto e Beto, entrambi provenienti da club inglesi. Queste mosse riflettono una strategia di rafforzamento del team, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica e offrire a Kean un ambiente più competitivo.

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Kean, che ha giocato per la Fiorentina nella stagione 2025-26, ha la possibilità di recuperare il livello di prestazioni visto nella stagione precedente. Con un gioco più dinamico e un ambiente di squadra più coeso, il Como potrebbe offrire a Kean le condizioni necessarie per tornare a segnare e contribuire al successo del club. L’arrivo del giocatore potrebbe anche influenzare la concorrenza nella Serie A, dove il Como si prepara a sfidare squadre più tradizionali con un nuovo assetto tattico e tecnico.

Il trasferimento di Kean al Como rappresenta un’importante opportunità per il giocatore, che ha la possibilità di recuperare il livello di prestazioni visto nella stagione precedente. Con un gioco più dinamico e un ambiente di squadra più coeso, il Como potrebbe offrire a Kean le condizioni necessarie per tornare a segnare e contribuire al successo del club. L’arrivo del giocatore potrebbe anche influenzare la concorrenza nella Serie A, dove il Como si prepara a sfidare squadre più tradizionali con un nuovo assetto tattico e tecnico.

Moise Kean si trasferisce al Como per 40 milioni

Il giocatore arriva in prestito dalla Fiorentina

Il club lombardo ha anche sondato un portiere

La Fiorentina sostituisce Kean con due nuovi attaccanti