Larissa Iapichino batte il record italiano nel salto in lungo

Larissa Iapichino in azione nel salto in lungo, con Gianni Iapichino a fianco durante un’intervista a Sprint Zone

La 24enne atleta italiana Larissa Iapichino ha battuto il record italiano nel salto in lungo, registrando un’impresa di 7,12 metri, superando il precedente primato della madre Fiona May. L’evento si è svolto durante l’appuntamento di Sprint Zone, dove il padre e tecnico Gianni Iapichino ha parlato delle prospettive della figlia per i prossimi due grandi eventi: la finale della Diamond League di Bruxelles e gli Ultimate Championship di Budapest. L’atleta, in una stagione straordinaria, ha vinto l’argento mondiale indoor, l’oro europeo outdoor e ha segnato un passo importante nella sua carriera.

Un record che cancella un’eredità

Il record di Larissa Iapichino non è solo un traguardo personale, ma anche un simbolo di continuità e innovazione. Con 7,12 metri, la giovane atleta ha superato il record della madre Fiona May, un’altra icona del salto in lungo. Questo risultato rappresenta un’evoluzione tecnica e mentale, come ha sottolineato Gianni Iapichino durante l’intervista a Sprint Zone. L’atleta, con la sua tecnica precisa e la sua determinazione, ha dimostrato di essere pronta per affrontare i prossimi grandi eventi.

Bruxelles e Budapest: i prossimi passi

La stagione di Larissa Iapichino si conclude con due appuntamenti di alto livello: la finale della Diamond League di Bruxelles e gli Ultimate Championship di Budapest. A Bruxelles, l’azzurra proverà a conquistare il terzo trofeo consecutivo nel salto in lungo, un traguardo che potrebbe rafforzare la sua posizione tra le migliori atlete al mondo. A Budapest, invece, si presenterà a un evento mondiale che metterà alla prova le sue capacità contro le migliori specialiste internazionali.

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Gianni Iapichino ha sottolineato l’importanza di questi due eventi, non solo per il prestigio, ma anche per l’opportunità di confrontarsi con atlete di alto livello. «Larissa ha fatto grandi passi, ma il lavoro non è mai finito. Ora dobbiamo concentrarci su questi due grandi appuntamenti», ha detto il tecnico. L’atleta, con la sua crescita costante, sembra pronta a fare il salto di qualità che le permetterà di competere a livello mondiale.

Il successo di Larissa Iapichino non è solo un risultato sportivo, ma anche un esempio di come la passione e il lavoro possano portare a traguardi straordinari. Con il record italiano in bacheca e i prossimi eventi in programma, l’atleta italiana si prepara a un’altra stagione di eccellenza, con l’obiettivo di proseguire la sua strada nel mondo del salto in lungo. La sua carriera, però, non si ferma al record: il prossimo passo è la Diamond League di Bruxelles, dove si affronterà le migliori atlete del mondo. L’atleta, con la sua tecnica e la sua mentalità, ha dimostrato di essere pronta per affrontare le sfide più grandi. L’evento di Bruxelles rappresenta un’occasione unica per consolidare il suo posto tra le migliori del mondo.