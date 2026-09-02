Casadó lascia il Barça in prestito al Dépor con un tono di delusione

Giocatore lascia il Barça in prestito al Dépor, esprime delusione e speranza per il nuovo progetto

Un addio con tono di delusione

Marc Casadó ha lasciato il Barça in prestito al Deportivo La Coruña, un passo che ha suscitato reazioni miste. Il centrocampista, noto per la sua determinazione e la sua capacità di adattarsi a nuovi contesti, ha espresso un mix di delusione e speranza. La sua decisione, annunciata in un breve comunicato, ha rivelato un sentimento di insoddisfazione per la sua esperienza al club catalano, pur rimanendo positivo verso il progetto del Dépor. La sua voce è stata chiara e diretta, quando ha dichiarato: «Todos tenemos cosas que mejorar». Queste parole, ripetute più volte, hanno sottolineato un atteggiamento di riflessione e di ricerca di crescita. Casadó ha riconosciuto i lati positivi del suo soggiorno al Barça, ma ha anche espresso la sua frustrazione per non aver potuto raggiungere alcuni obiettivi.

Un passo verso il futuro con progetti chiari

La sua partenza è avvenuta in un momento cruciale del mercato, con il trasferimento in prestito al Dépor deciso all’ultimo momento. Casadó ha spiegato che la decisione non è stata presa senza riflettere, ma è stata guidata da una volontà di crescita personale e di contribuire a un progetto che lo ha colpito. «Me han presentado un proyecto muy atractivo», ha detto, sottolineando l’entusiasmo per il nuovo ambiente.

La sua motivazione sembra sincera, anche se non manca un certo senso di delusione. «Siempre cuesta irse de casa, pero, a la vez, me voy con esa ilusión por el proyecto del Dépor», ha aggiunto, rivelando un equilibrio tra nostalgia e speranza. Il giocatore ha anche riconosciuto che il rapporto con il club ha avuto dei momenti di tensione, ma ha preferito non approfondire.

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Il Dépor, squadra gallega in lotta per la permanenza in Liga, ha visto in Casadó un elemento chiave per la sua stagione. Il giocatore, noto per la sua versatilità e la sua capacità di giocare in diverse posizioni, potrebbe diventare un punto di forza per la squadra. Il suo arrivo è stato accolto con entusiasmo, anche se non è mancato un certo dibattito su come il Barça abbia gestito la sua situazione.

La sua decisione è un segno di maturità, anche se non è priva di tensioni. Casadó ha riconosciuto che il club ha avuto dei momenti di difficoltà, ma ha preferito concentrarsi sulle opportunità che il nuovo ambiente offre. «Me voy con ganas», ha detto, mostrando un atteggiamento positivo e determinato. La sua partenza dal Barça rappresenta un passo importante nella sua carriera. Casadó, che ha sempre cercato di migliorare se stesso, ha visto nel Dépor un’occasione per crescere ulteriormente. Il giocatore, noto per la sua professionalità e la sua capacità di adattarsi, ha espresso la sua fiducia nel nuovo progetto, anche se non ha nascosto la sua insoddisfazione per alcuni aspetti del suo soggiorno al club catalano.