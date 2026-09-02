Sinner perde punti da Alcaraz e Zverev: le proiezioni del ranking ATP agli US Open 2026

Sinner, Alcaraz e Zverev al US Open 2026, confronto ranking ATP

Jannik Sinner, dopo aver saltato i tornei Masters 1000 di Montreal e Cincinnati, ha dovuto dare forfait anche per gli US Open 2026 a causa di un fastidio al ginocchio. Mentre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev sono presenti a New York e hanno vinto i rispettivi match d’esordio, incamerando i primi 50 punti a disposizione, Sinner si trova a un distacco di 1300 punti rispetto all’iberico. Lo scorso anno, Alcaraz aveva battuto Sinner in finale, e ora potrebbe aggiungere 2000 punti al ranking. Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone.

Proiezioni del ranking ATP: Sinner si ferma a 11500 punti

Secondo le proiezioni del ranking ATP, Sinner, che era a quota 12800, scenderà a 11500, mantenendo un margine di 1810 punti sul tedesco Zverev. L’iberico Alcaraz si posiziona a 5210 punti, mentre Zverev, partito da 7690, potrebbe raggiungere un massimo di 9690 in caso di successo finale. Il tedesco, che si era portato a quota 7790 lunedì 31 agosto, riparte da una posizione inferiore rispetto a Sinner, ma potrebbe avvicinarsi sensibilmente al campione azzurro.

Zverev si avvicina a Sinner: un margine in diminuzione

Zverev, che ha perso solo 100 punti, si trova a un distanza ridotta rispetto a Sinner, grazie al suo esito ai sedicesimi del 2025. Se vincesse il torneo, potrebbe raggiungere un massimo di 9690 punti, avvicinandosi al campione azzurro. Tuttavia, non è previsto un raggiungimento diretto, poiché Sinner rimane comunque in vantaggio. Alcaraz, invece, potrebbe salire a 7160 punti in caso di vittoria finale, mantenendo un distacco significativo rispetto al numero uno del mondo. Le proiezioni del ranking ATP mostrano un quadro di competizione serrata tra i tre top player. Sinner, pur mantenendo un vantaggio, si trova a un passo dal raggiungimento di Zverev, che potrebbe avvicinarsi sensibilmente. Alcaraz, invece, si posiziona a una distanza maggiore, ma rimane un avversario di rilievo. Il contesto del torneo, con i due giocatori azzurri in campo, aggiunge ulteriore tensione al confronto.

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Il ranking ATP agli US Open 2026 si presenta come un’evoluzione del posizionamento dei top player, con Sinner che si ferma a 11500 punti, Zverev che potrebbe raggiungere 9690 e Alcaraz che si posiziona a 7160. Il contesto del torneo, con i due giocatori azzurri in campo, aggiunge ulteriore tensione al confronto. Il distacco tra Sinner e Zverev si riduce, ma non è previsto un raggiungimento diretto. Alcaraz, pur distante, rimane un avversario di rilievo per il campione azzurro.

Il quadro del ranking ATP indica un’evoluzione del posizionamento dei giocatori, con Sinner che si ferma a 11500 punti, Zverev che potrebbe raggiungere 9690 e Alcaraz che si posiziona a 7160. Il contesto del torneo, con i due giocatori azzurri in campo, aggiunge ulteriore tensione al confronto. Il distacco tra Sinner e Zverev si riduce, ma non è previsto un raggiungimento diretto. Alcaraz, pur distante, rimane un avversario di rilievo per il campione azzurro.