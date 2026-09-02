Rugby femminile: 38 azzurre convocate per le WXV Global Series 2026

Squadra italiana di rugby femminile in campo durante una partita, con giocatrici in azione e pubblico presente

Il 2 settembre 2026, l’Italia ha reso nota l’elenco delle 38 giocatrici convocate per le WXV Global Series 2026. L’obiettivo del commissario tecnico Plinio Sciamanna è di costruire una squadra competitiva e di sviluppare il talento nazionale. Le azzurre inizieranno in casa contro Giappone e Sudafrica, rispettivamente il 19 e il 26 settembre, e si recheranno negli Stati Uniti per due confronti con le padrone di casa il 17 e il 24 ottobre. L’elenco comprende 22 avanti e 16 trequarti, con 7 esordienti, che rappresentano un mix di esperienza e nuove leve.

Un mix di esperienza e nuove leve

Le convocate mostrano un equilibrio tra veterane e giovani talenti. Tra le giocatrici, si notano nomi di esperienza come Vittoria Vecchini, con 46 caps, e Giordana Duca, con 65 caps, che rappresentano la continuità della squadra. Al contrario, giocatrici come Francesca Andreoli e Silvia Fent sono esordienti che potrebbero segnare la prossima generazione. L’obiettivo del CT è di allargare il numero di giocatrici in grado di competere a livello internazionale, senza mai separare lo sviluppo dal bisogno di competere.

Le partite saranno un’occasione per valutare il livello attuale e migliorare continuamente. Sciamanna ha spiegato che le WXV Global Series rappresentano l’inizio di un percorso per la squadra. L’obiettivo è costruire basi solide, sviluppare un’identità chiara e alzare gli standard individuali e collettivi. La competizione sarà l’occasione per testare le capacità del gruppo e creare una maggiore competizione interna.

Pubblicità

Un percorso di crescita e di costruzione

Le azzurre affrontano quattro partite di alto livello, con avversarie che presentano sfide diverse. Il CT ha espresso la volontà di utilizzare ogni momento per migliorare e consolidare il livello della squadra. L’esperienza e la preparazione saranno chiavi per raggiungere gli obiettivi fissati. La squadra, con un mix di veterane e giovani, ha la possibilità di fare un passo avanti nel panorama internazionale del rugby femminile.

La squadra si prepara a un ciclo di partite che potrebbe segnare un punto di svolta. Le convocate sono state selezionate con attenzione, tenendo conto sia della preparazione che del potenziale di crescita. L’elenco completo include nomi di squadre diverse, con giocatrici che hanno già espresso la loro capacità in competizioni nazionali e internazionali. La squadra si prepara a un ciclo di partite che potrebbe segnare un punto di svolta per il rugby femminile italiano. Le partite saranno un’occasione per testare le capacità del gruppo e creare una maggiore competizione interna. L’obiettivo è costruire basi solide, sviluppare un’identità chiara e alzare gli standard individuali e collettivi. La squadra, con un mix di veterane e giovani, ha la possibilità di fare un passo avanti nel panorama internazionale del rugby femminile.