Nico Paz, principale candidato a ereditare il numero 10 di Messi con l’Argentina

Nico Paz, giocatore argentino, parla del suo futuro con la selezione argentina e del numero 10 di Messi

Nico Paz, 22 anni, è considerato il principale candidato a ereditare il numero 10 di Lionel Messi con la squadra argentina. Il giocatore, nato a Santa Cruz de Tenerife, ha espresso la sua volontà di rimanere con la nazionale, nonostante abbia avuto la possibilità di giocare con la Spagna. Secondo il giornalista Federico Bueno, se Scaloni rimarrà allenatore della Selezione argentina, il numero 10 post Messi sarà per Nico Paz.

La scelta di Nico Paz

Nico Paz, nato in Spagna ma con passaporto argentino, ha scelto di rappresentare l’Argentina nonostante abbia avuto la possibilità di giocare con la squadra nazionale spagnola. Il giocatore, che milita nel Como, ha espresso la sua volontà di rimanere con la nazionale argentina. Secondo il padre, Pablo Paz, il giocatore ha scelto l’Argentina per motivi personali e culturali. Ha dichiarato di amare entrambi i paesi, ma di aver scelto l’Argentina come rappresentanza.

La carriera e l’eredità di Messi

Nico Paz ha espresso la sua gratitudine verso Messi, il quale ha avuto un ruolo importante nella sua carriera. Il giocatore ha condiviso un post su Instagram in cui ha ringraziato Messi per avergli dato la possibilità di giocare con la nazionale argentina. Ha ricordato come, da bambino, guardava i suoi partiti con il padre e faceva calcoli per vedere se avrebbe potuto giocare con lui. Il giocatore ha anche sottolineato che, nonostante le critiche, ha continuato a lottare e ha ottenuto ciò che si meritava.

Pubblicità

Nico Paz, che ha giocato con la squadra argentina, ha espresso la sua volontà di rimanere con la nazionale. Il giocatore ha anche sottolineato che, nonostante abbia avuto la possibilità di giocare con la Spagna, ha scelto l’Argentina. Secondo il padre, Pablo Paz, il giocatore ha scelto l’Argentina per motivi personali e culturali. Ha dichiarato che, se la Selezione spagnola lo avesse chiamato, non sa cosa avrebbe fatto, ma ha preferito rimanere con l’Argentina. Secondo il giornalista Federico Bueno, se Scaloni rimarrà allenatore della Selezione argentina, il numero 10 post Messi sarà per Nico Paz. Il giocatore, che ha giocato 11 partite con la squadra argentina, ha espresso la sua volontà di rimanere con la nazionale. Ha dichiarato che l’Argentina è il paese che più lo rappresenta, per come si vive il calcio e per il padre, che è un orgullo seguirne i passi.

—

Nico Paz, che ha giocato con la squadra argentina, ha espresso la sua volontà di rimanere con la nazionale. Il giocatore ha anche sottolineato che, nonostante abbia avuto la possibilità di giocare con la Spagna, ha scelto l’Argentina. Secondo il padre, Pablo Paz, il giocatore ha scelto l’Argentina per motivi personali e culturali. Ha dichiarato che, se la Selezione spagnola lo avesse chiamato, non sa cosa avrebbe fatto, ma ha preferito rimanere con l’Argentina.