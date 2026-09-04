España affronta Mali senza neanche 12 ore di riposo: “FIBA deve rivedere i calendari”

Squadra spagnola in campo contro Mali con poco riposo, giocatori e allenatore in difficoltà

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La squadra femminile di basket della Spagna affronterà il Mali senza neanche 12 ore di riposo, un calendario che ha suscitato preoccupazioni all’interno della squadra. Dopo la vittoria contro l’Alemania, terminata alle 19.26, la squadra dovrà giocare contro il Mali alle 11.30 del giorno successivo. Questo orario estremamente serrato ha causato malcontento tra i giocatori e l’allenatore, che ha espresso la necessità di un ripensamento da parte della FIBA. La squadra, che ha già affrontato un primo incontro di alta intensità, dovrà adattarsi a un ritmo di gioco estremamente elevato, con poco tempo per riposare e prepararsi.

Un calendario che mette a rischio la salute delle giocatrici

La situazione è particolarmente critica per le giocatrici, che dovranno affrontare un secondo match senza un adeguato riposo. L’orario serrato ha reso necessario un adattamento rapido delle routine, con la sessione di tiro mattutina che non sarà più possibile. L’allenatore Miguel Méndez ha spiegato che la squadra ha preparato due piani di gioco diversi, in vista di questa situazione. “Hemos venido con dos planes de partido diferentes”, ha detto Méndez, sottolineando l’adattamento necessario per affrontare un calendario così intenso.

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Un precedente simile ma con meno tensione

La squadra ha già avuto un’esperienza simile durante un triangolo in Spagna, dove ha giocato due partite consecutive. Tuttavia, in quel caso, il tempo di riposo era maggiore. “Cómodo precedente en un ensayo”, ha commentato Méndez, riferendosi a quel periodo di allenamento. La squadra ha utilizzato questa esperienza per adattarsi al ritmo di gioco, ma la situazione attuale è molto diversa. La FIBA ha espresso l’intenzione di dare priorità ai giocatori, ma questa non è ancora stata rispettata. Le giocatrici, come Aminata Sangaré e Sika Kone, sono state menzionate come referenti per la squadra. Sangaré, ala-pívot del Leganés, e Kone, pívot del CAB Estepona, sono due giocatrici molto forti e abituate a giocare in Europa. La squadra dovrà affrontare un avversario che, pur non essendo tra i migliori in classifica, presenta un fisico molto sviluppato. “Será un partido muy exigente en lo físico, pero también en cuanto a baloncesto”, ha analizzato Méndez, sottolineando l’intensità del match.

La situazione ha causato un certo malcontento all’interno della squadra, con María Conde che ha espresso la sua preoccupazione per l’orario. “FIBA tendrá que repensar los calendarios”, ha detto Conde, riferendosi al calendario che ha portato alla situazione attuale. La squadra dovrà affrontare un match estremamente fisico e tecnico, con poco tempo per riposare e prepararsi. La FIBA, pur avendo espresso l’intenzione di dare priorità ai giocatori, non ha ancora modificato il calendario, causando un rischio per la salute delle giocatrici.

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