Ferrari in testa alla FP1 a Texas con la 499P n. 51 di Giovinazzi

Ferrari 499P n. 51 di Giovinazzi domina la FP1 a Texas durante le prove libere del WEC

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La Ferrari ha dominato la prima sessione di prove libere (FP1) del 24 Ore di Le Mans WEC, disputata al Circuit of The Americas a Texas, con la 499P n. 51 di Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano ha registrato un tempo di 1.53.824, superando di 205 millesimi la gemella n. 50 di Antonio Fuoco. La vettura di Giovinazzi ha avuto la meglio anche rispetto all’Alpine n. 36 di Jules Gounon, che ha tentato di rimontare nel finale ma non è riuscito a superare la squadra italiana.

La performance di Giovinazzi ha messo in mostra la competitività della Ferrari nel WEC.

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La Ferrari si conferma leader nella FP1

Nella stessa sessione, la seconda A424 ha battuto la Toyota n. 7, la Cadillac n. 38 e l’Aston Martin n. 009, dimostrando la solidità del team italiano. La Genesis, debuttante nel FIA WEC quest’anno, ha concluso la sessione al nono posto assoluto, in compagnia della Peugeot n. 94 di Malthe Jakobsen. La McLaren, invece, ha sorriso in LMGT3 con Tom Fleming, che ha siglato il miglior crono nel finale in 2.06.016, battendo la Mercedes AMG GT3 EVO n. 61 Iron Lynx e la vettura gemella n. 58.

La Ferrari ha dimostrato una leadership netta nel primo round del WEC a Texas.

La FP2 apre la corsa da sei ore

La sessione si è svolta senza neutralizzazioni, con la Genesis che ha completato la sua prima parte di gara in modo solido. La squadra coreana, in fase di debutto, ha messo in mostra una buona gestione della vettura. La FP2, che precede la corsa da sei ore di domenica, è in programma questa sera alle 20.00 italiane. La competizione si preannuncia intensa, con le squadre in cerca di posizioni di vantaggio per la classifica generale.

Il WEC, con la sua formula di endurance, richiede una gestione precisa delle risorse e una capacità di adattamento alle condizioni di gara. La Ferrari, con la sua esperienza e la preparazione tecnica, sembra aver trovato il giusto equilibrio per affrontare la sfida del COTA. La prossima tappa, in programma a San Paolo, rappresenta un ulteriore test per il team italiano, che ha dimostrato di essere in grado di competere a livello internazionale.

Ferrari 499P n. 51 di Giovinazzi: 1.53.824

Fuoco (499P n. 50): 1.53.824 + 205 millesimi

Gounon (Alpine n. 36): 1.53.824 + 205 millesimi

Fleming (McLaren n. 59 Garage 59): 2.06.016