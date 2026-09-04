Jefferson Lerma escluso dalla Europa League, Crystal Palace non lo ha incluso nella fase di gruppi

Jefferson Lerma escluso dalla Europa League: un colpo di scena per il colombiano

Jefferson Lerma, attaccante colombiano del Crystal Palace, ha subito un duro colpo nella sua carriera in Inghilterra. Il club londinese non ha incluso il giocatore nella lista ufficiale di convocati per la fase di gruppi della UEFA Europa League 2026/2027. La decisione, presa direttamente dal tecnico Pierre Sage, ha lasciato perplessi sia il giocatore che la stampa colombiana, considerando la sua esperienza e la sua importanza nella squadra.

La mancanza di minuti ha messo in discussione il suo futuro

Lerma, arrivato al Crystal Palace nel luglio 2023 da Bournemouth, aveva consolidato un ruolo chiave nella squadra. Nella stagione 2024/25 ha giocato 33 partite di Premier League, 26 delle quali come titolare, e ha partecipato alla vittoria della FA Cup. Inoltre, ha contribuito alla conquista della UEFA Conference League nella stagione 2025/2026. Tuttavia, con l’arrivo del nuovo ciclo e le decisioni del tecnico, il giocatore ha visto ridurre drasticamente il suo ruolo.

Un futuro incerto dopo la marginazione

La mancanza di minuti in competizioni internazionali e la sua marginazione nella Premier League hanno reso necessario un cambio di rotta per Lerma. Il giocatore, che aveva espresso il desiderio di tornare in Colombia vestendo la maglia del América de Cali, ha chiarito che non considera ancora il ritorno al Paese come una priorità. Per questo motivo, una trasferenza esterna potrebbe diventare l’unica alternativa per evitare un semestre in panchina al Selhurst Park. Le finestre di mercato si chiudono, ma non si escludono alternative

Nonostante il mercato in Europa abbia già chiuso in diverse regioni, esistono ancora finestre aperte in diversi paesi. Tra le opzioni possibili, si segnalano Arabia Saudita, Russia, Liga MX (Messico), Brasile, Portogallo, Grecia e Giappone. Il giocatore, però, ha espresso un interesse per il Cali, ma ha anche chiarito che non è ancora il momento di tornare in patria.

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Le opzioni per il colombiano nel mercato

A causa della chiusura del mercato in diverse regioni, il futuro di Lerma si sta facendo sempre più incerto. Tuttavia, il giocatore potrebbe trovare nuove opportunità in paesi dove le finestre di transfer sono ancora aperte. Tra le nazioni interessate, si segnalano Arabia Saudita, Russia, Messico, Brasile, Portogallo e Grecia. Inoltre, il giocatore ha espresso un interesse per il Cali, ma ha chiarito che non è ancora il momento di tornare in patria. La decisione del Crystal Palace di escludere Lerma dalla Europa League ha messo in evidenza la sua marginalità nella squadra. Nonostante abbia contribuito a importanti successi in passato, il giocatore si trova ora in una situazione di incertezza. La sua prossima mossa potrebbe decidere il suo destino nel calcio internazionale. Il mercato estero potrebbe offrire le opportunità necessarie per riprendere la carriera in modo significativo. —

Le opzioni per il colombiano nel mercato

A causa della chiusura del mercato in diverse regioni, il futuro di Lerma si sta facendo sempre più incerto. Tuttavia, il giocatore potrebbe trovare nuove opportunità in paesi dove le finestre di transfer sono ancora aperte. Tra le nazioni interessate, si segnalano Arabia Saudita, Russia, Messico, Brasile, Portogallo e Grecia. Inoltre, il giocatore ha espresso un interesse per il Cali, ma ha chiarito che non è ancora il momento di tornare in patria.

Il mercato estero potrebbe offrire le opportunità necessarie

La decisione del Crystal Palace di escludere Lerma dalla Europa League ha messo in evidenza la sua marginalità nella squadra. Nonostante abbia contribuito a importanti successi in passato, il giocatore si trova ora in una situazione di incertezza. La sua prossima mossa potrebbe decidere il suo destino nel calcio internazionale. Il mercato estero potrebbe offrire le opportunità necessarie per riprendere la carriera in modo significativo.