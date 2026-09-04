Vittoria Blasigh: “Il gruppo è forte, in Europa più tecnico, negli USA più fisico”

Vittoria Blasigh parla del gruppo azzurro e delle differenze tra gioco in Europa e negli USA durante i Mondiali 2026

Vittoria Blasigh, nuova giocatrice della squadra azzurra, ha commentato la sua esperienza ai Mondiali 2026, sottolineando l’importanza del gruppo e le differenze tra il gioco in Europa e negli USA. La giocatrice, che non aveva mai giocato con la Nazionale maggiore fino a quest’estate, si ritrova a rappresentare l’Italia in una competizione di alto livello. La sua partecipazione al torneo è il risultato di un sogno che da tempo aveva in mente, e ora si realizza con l’arrivo ai Mondiali. Blasigh, proveniente da una scuola di basket di alto livello e con esperienza in NCAA, ha espresso soddisfazione per l’inserimento nel gruppo e per l’opportunità di dare il suo contributo a livello internazionale.

Gruppo forte, ambiente positivo

Blasigh ha sottolineato come il gruppo azzurro sia molto coeso, sia dentro che fuori dal campo. “C’è il gruppo sia fuori che dentro”, ha detto, riferendosi alla solidarietà e al supporto reciproco tra le giocatrici. La sua esperienza negli USA, dove ha giocato in NCAA e in squadre come Miami e UCF, le ha dato una visione diversa del basket, ma l’integrazione nella squadra azzurra è avvenuta in modo naturale. “Sono nuova, per me è stato qualcosa veramente di nuovo, anche perché giocando negli USA non conosco nessuna”, ha spiegato, ma ha aggiunto che l’atmosfera positiva e l’entusiasmo delle compagne hanno reso l’esperienza unica.

Il gruppo azzurro si è dimostrato molto unito e disponibile, anche per una giocatrice come lei, che ha avuto l’opportunità di entrare in squadra senza pregresse conoscenze. La sua soddisfazione per l’accoglienza e la collaborazione tra le compagne è evidente, e la sua partecipazione ai Mondiali rappresenta un passo importante nella sua carriera.

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Differenze tra gioco in Europa e negli USA

Blasigh ha anche parlato delle differenze tra il gioco in Europa e negli USA, basandosi sulle cinque partite di preparazione. “Negli USA il gioco è molto fisico”, ha osservato, sottolineando come la preparazione e la tecnica siano diversi. “Ovviamente anche qua, però diciamo che forse qua c’è un po’ più tecnica, sono molto più ‘skew’, come dicono là”, ha spiegato, riferendosi al tipo di gioco più tecnico e strategico che si osserva in Europa. La giocatrice ha riconosciuto che il livello di esperienza delle compagne azzurre è superiore, ma ha espresso fiducia nel poter contribuire al gruppo con le sue qualità.

Le differenze tra i due contesti sono significative, ma Blasigh ha espresso entusiasmo per l’opportunità di giocare in un ambiente diverso e di mettersi in gioco a livello internazionale. La sua partecipazione ai Mondiali rappresenta un’esperienza unica, che ha reso possibile il suo sogno di giocare con la Nazionale maggiore.

Blasigh ha anche commentato la sua improvvisa entrata in Nazionale maggiore, che l’ha portata direttamente ai Mondiali. “Era una cosa che ti aspettavi?” ha chiesto un giornalista, e lei ha risposto: “No, assolutamente no, è una cosa che io vedevo molto difficile, però comunque l’avevo vista come obiettivo da quando vedevo la Nazionale senior in televisione. Ed è sempre stato un sogno. Farne parte adesso è un sogno che diventa realtà”. La sua soddisfazione e entusiasmo sono evidenti, e la sua partecipazione ai Mondiali rappresenta un passo importante nella sua carriera.

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