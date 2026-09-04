Inter-Napoli: Allegri cerca risposte dopo la sconfitta contro il Como

Allegri valuta la sfida scudetto contro l’Inter, dopo la sconfitta contro il Como

La terza giornata di Serie A si apre con un confronto di alto livello: Inter-Napoli, match che potrebbe decidere il destino del campionato. Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, ha espresso soddisfazione per la rosa a disposizione, ma ha anche riconosciuto la necessità di miglioramenti dopo la sconfitta contro il Como. L’Inter, campione d’Italia, si presenta in forma ottimale, con due vittorie consecutive, mentre il Napoli, dopo un inizio promettente, ha subìto un colpo di testa contro il Como. La sfida, in programma domani al San Siro, rappresenta un altro esame scudetto per Allegri, che dovrà affrontare la squadra nerazzurra senza McTominay, assente per infortunio.

Un match di alto livello e un’attenzione particolare

Allegri ha sottolineato l’importanza della partita, riconoscendo l’esperienza e la forza dell’Inter. “Giocare a San Siro è sempre meraviglioso”, ha detto, sottolineando l’importanza del contesto. La squadra di Antonio Conte, però, dovrà fare i conti con la mancanza di McTominay, un giocatore chiave per il centrocampo. “Domani dovrò fare delle valutazioni vista l’assenza di McTominay e perché dopo quattro giorni si gioca di nuovo”, ha aggiunto l’allenatore. La squadra, però, non è senza alternative: Hakan Calhanoglu, in forma eccezionale, potrebbe giocare un ruolo cruciale.

Allegri ha anche parlato del mercato, riconoscendo la soddisfazione per la rosa a disposizione. “Badiashile ci sarà, sta crescendo e sono contento”, ha detto, sottolineando l’importanza del talento in casa. La squadra, però, dovrà fare i conti con le assenze e con la necessità di migliorare la condizione fisica. La condizione fisica sta migliorando, ha aggiunto, riconoscendo l’importanza del lavoro in campo.

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Un passato di confronti e un presente di sfide

Le statistiche mostrano un vantaggio dell’Inter nei confronti del Napoli, con 81 vittorie su 180 scontri diretti. Tuttavia, il Napoli ha evitato la sconfitta negli ultimi cinque confronti, con quattro pareggi e una vittoria. “L’Inter ha fatto qualche crepa, anche se piccola, intravedere”, ha osservato Allegri, che cerca di rimanere concentrato. Il Napoli, però, non può permettersi errori: “Domenica scorsa abbiamo concesso due gol che potevamo evitare”, ha ricordato, sottolineando la necessità di attenzione.

Allegri ha anche parlato del mercato, riconoscendo la soddisfazione per la rosa a disposizione. “Badiashile ci sarà, sta crescendo e sono contento”, ha detto, sottolineando l’importanza del talento in casa. La squadra, però, dovrà fare i conti con le assenze e con la necessità di migliorare la condizione fisica. La condizione fisica sta migliorando, ha aggiunto, riconoscendo l’importanza del lavoro in campo. Con la sconfitta contro il Como, il Napoli ha perso un’occasione per consolidare la sua posizione in classifica. La sfida contro l’Inter, però, rappresenta un’opportunità per dimostrare la sua forza. “Quello con l’Inter può considerarsi ancora uno scontro diretto”, ha detto Allegri, riconoscendo la sfida che si presenta. La squadra dovrà giocare con la massima attenzione, cercando di rispondere alle critiche e ai malumori generati dal ko contro il Como.

Allegri ha anche parlato del mercato, riconoscendo la soddisfazione per la rosa a disposizione. “Badiashile ci sarà, sta crescendo e sono contento”, ha detto, sottolineando l’importanza del talento in casa. La squadra, però, dovrà fare i conti con le assenze e con la necessità di migliorare la condizione fisica. La condizione fisica sta migliorando, ha aggiunto, riconoscendo l’importanza del lavoro in campo.