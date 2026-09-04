Sydney Sweeney e Scooter Braun si scambiano gesti d’amore al Festival di Venezia

Al Festival di Venezia 2026, Sydney Sweeney e Scooter Braun hanno suscitato grande interesse per la loro relazione, visibile in pubblico e accompagnata da gesti d’affetto. La coppia, composta da un’attrice e un manager musicale, ha sfruttato l’evento per celebrare il loro primo anno di storia d’amore, con momenti di intimità e complicità che hanno attirato l’attenzione dei media. La protagonista di “Euphoria” ha partecipato al festival come ambasciatrice di Armani Beauty, mentre Scooter Braun, noto per la sua carriera nel mondo della musica, ha condiviso con lei momenti di romanticismo in gondola e in pubblico.

Un legame nato a Venezia

La storia d’amore tra Sydney Sweeney e Scooter Braun ha avuto inizio a Venezia nel giugno 2025, durante la stessa città in cui la coppia celebra oggi il loro primo anniversario. I due si sono conosciuti come invitati alla lussuosa e intima cerimonia di nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. La loro química è stata immediata, tanto che fonti vicine hanno rivelato a Page Six che Scooter Braun è stato profondamente colpito da Sydney. Dopo quel primo incontro, i due hanno iniziato a vedersi con maggiore frequenza, soprattutto negli Stati Uniti, dove hanno cercato di mantenere un profilo basso per evitare il clamore mediatico legato alla differenza di età e alla fama di Scooter.

La loro relazione è diventata pubblica dopo la premiere di “Euphoria”. Nonostante i loro sforzi per rimanere discreti, la relazione è diventata inevitabilmente di dominio pubblico. Il medio Star ha segnalato le prime segnalazioni di incontri discreti a New York e Los Angeles nel settembre 2025. La coppia ha deciso di non più nascondersi e ha reso pubblica la loro storia durante la premiere della nuova stagione di “Euphoria”, dove hanno assistito insieme al lancio. Poco dopo, hanno ufficializzato la loro relazione sui social media, confermando il loro legame.

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Un momento di celebrazione al Festival

Al Festival di Venezia 2026, la coppia ha mostrato gesti d’affetto in pubblico, con momenti di intimità che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Sydney Sweeney ha sfruttato l’occasione per celebrare il loro primo anno di relazione, mentre Scooter Braun ha condiviso con lei momenti di romanticismo in gondola e in altre occasioni. La loro presenza ha attirato l’attenzione di tutti, con gesti di affetto e momenti di complicità che hanno reso il loro passaggio particolarmente memorabile.

La loro storia, nata a Venezia, ha trovato un momento di celebrazione al Festival. La coppia, pur mantenendo un atteggiamento rilassato e distaccato dalle telecamere, ha dimostrato una forte connessione, con momenti di intimità che hanno reso il loro passaggio particolarmente significativo. La loro relazione, nata in un contesto di lusso e fama, ha trovato un momento di celebrazione al Festival di Venezia, dove la loro complicità e romanticismo hanno attirato l’attenzione di tutti.

Sydney Sweeney e Scooter Braun si sono conosciuti a Venezia nel 2025.

La loro relazione è diventata pubblica dopo la premiere di “Euphoria”.

Al Festival di Venezia 2026, la coppia ha mostrato gesti d’affetto in pubblico.

La loro storia, nata in un contesto di lusso e fama, ha trovato un momento di celebrazione al Festival di Venezia, dove la loro complicità e romanticismo hanno attirato l’attenzione di tutti. La coppia, pur mantenendo un atteggiamento distaccato dalle telecamere, ha dimostrato una forte connessione, con momenti di intimità che hanno reso il loro passaggio particolarmente significativo.