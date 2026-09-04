Paolini e Cirstea in campo oggi agli US Open 2026, orario e dove vederli

Jasmine Paolini e Sorana Cirstea giocano oggi agli US Open 2026, orario e canale per la partita

Venerdì 4 settembre 2026, gli spettatori del tennis potranno assistere al match tra Jasmine Paolini e Sorana Cirstea, in programma agli US Open 2026. La partita, in programma alle ore 17:00 italiane, si terrà sul campo-17 e sarà il primo incontro del programma del terzo turno. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 253 e SuperTennis HD, mentre in streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+. OA Sport offrirà la diretta testuale del match. La partita si preannuncia equilibrata e non scontata, con entrambe le giocatrici in ottima forma.

Paolini in forma, Cirstea in crescita

Jasmine Paolini, numero 19 del ranking WTA, arriva al match dopo due vittorie consecutive: contro la slovena Erjavec e Lucrezia Stefanini, battute 6-4, 6-1 nel derby italiano. A New York, l’azzurra sembra aver ritrovato ritmo, reattività e buone sensazioni sul cemento. Dall’altra parte della rete, Sorana Cirstea, salita recentemente al numero 17 del ranking WTA, ha superato senza particolari difficoltà Grabher e la francese Parry, imponendosi 6-2, 7-5. La romena, prossima al ritiro a fine stagione, si presenta agli US Open con un rendimento convincente. Cirstea, però, è cresciuta sul cemento rispetto all’ultimo confronto e si mostra in ottima forma.

La partita si preannuncia equilibrata e con un esito tutt’altro che scontato. L’italiana ha vinto tutti gli scontri diretti contro Cirstea, con un record di 3-0. I precedenti si sono svolti a Portorose nel 2021 e al Roland Garros nel 2023, entrambi al terzo set, e a Dubai nel 2024, in due set (6-2, 7-6). La partita di oggi, però, potrebbe essere diversa: Cirstea, pur con un record positivo, si presenta in forma e con la fiducia necessaria per competere.

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Programma e accesso alla diretta

Il match tra Paolini e Cirstea è uno degli eventi più attesi del terzo turno. La diretta sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e SuperTennis HD, mentre in streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+. OA Sport offrirà la diretta testuale del match, permettendo agli spettatori di seguire ogni movimento in tempo reale. La partita, in programma alle ore 17:00, sarà il primo incontro del programma del terzo turno, con altri match in programma alle ore 19:00 e 22:30.

La copertura televisiva e streaming è garantita da diversi canali e piattaforme. La partita si terrà sul campo-17 e sarà il primo match del programma del terzo turno. Gli spettatori potranno seguire la partita in diretta grazie a Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e SuperTennis HD, mentre in streaming sarà disponibile su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennis+. OA Sport offrirà la diretta testuale, permettendo di seguire ogni dettaglio del match.