Italiani al Mondiale dei Mondiali: Tamberi, Jacobs e Iapichino in lizza

Atleti italiani in lizza al Mondiale dei Mondiali a Budapest, con Tamberi, Jacobs e Iapichino tra i protagonisti

Il Mondiale dei Mondiali si apre a Budapest

La prima edizione del “Mondiale dei Mondiali”, organizzato da World Athletics, si terrà a Budapest (Ungheria) dal 11 al 13 settembre 2026 e rappresenterà la chiusura della stagione agonistica su pista e pedana. L’evento, noto anche come Ultimate Championship, è stato creato per offrire un appuntamento internazionale di alto livello, senza prevedere Mondiali o Olimpiadi. Il montepremi complessivo è di 10 milioni di dollari, il più alto mai registrato per una competizione di atletica. L’Italia è rappresentata da sette atleti e una staffetta, con la possibilità di aggiungersi un ulteriore partecipante in bilico. Tra i nomi azzurri, spiccano Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e Larissa Iapichino, che si presenteranno al vertice del loro settore.

La wild card di Tamberi potrebbe aprire la strada a un altro successo Gianmarco Tamberi, campione d’Europa di salto in alto, ha ricevuto una wild card e cercherà di aggiungere un altro titolo al suo palmares. Il campione d’Europa incrocerà l’ucraino Oleh Doroshchuk, il ceco Jan Stefela, gli statunitensi JuVaughn Harrison e Tyus Wilson, il messicano Erick Portillo e il giamaicano Romaine Beckford. Tamberi, che ha vinto due ori ai Giochi Europei, si presenta in forma e con la motivazione per vincere anche questa competizione. Il suo salto in alto sarà uno degli appuntamenti più attesi del torneo.

Atleti azzurri in lizza per la vittoria

Tra i partecipanti italiani, spiccano anche Marcell Jacobs e Larissa Iapichino. Jacobs, campione olimpico di Tokyo 2020, ha recuperato da un infortunio subito durante la finale degli Europei e potrebbe essere in forma per la competizione. Iapichino, campionessa europea e record italiana del salto in lungo, si presenta al vertice del ranking e sarà tra le protagoniste del concorso. Altri atleti azzurri in gara sono Zaynab Dosso (100 metri), Dariya Derkach (salto triplo), Eloisa Coiro (800 metri) e Ayomide Folorunso (400 ostacoli). Ogni atleta ha un ruolo chiave nel rappresentare l’Italia in questa competizione di alto livello.

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La staffetta 4×400 mista si presenterà grazie al piazzamento alle World Relays La staffetta 4×400 mista, selezionata dal tecnico Antonio La Torre, si presenterà grazie al piazzamento ottenuto alle World Relays. L’Italia, con i suoi atleti, si presenta pronta a dare il meglio in una competizione che unisce le migliori atletiche del mondo. Tra i concorrenti internazionali, spiccano nomi di alto livello come JuVaughn Harrison, Oleh Doroshchuk e Thea LaFond, che si contenderanno i successi. L’evento rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con atleti di alto livello e per testare le condizioni fisiche in vista di nuove competizioni.

La partecipazione di alcuni atleti è in bilico. Francesco Pernici, in bilico sui 800 metri, potrebbe aggiungersi al gruppo azzurro se non si classificherà tra i primi sedici. Altri atleti, come Mattia Furlani, sono infortunati e non potranno partecipare. L’Italia, con i suoi atleti, si presenta pronta a dare il meglio in una competizione che unisce le migliori atletiche del mondo. L’evento rappresenta un’occasione unica per confrontarsi con atleti di alto livello e per testare le condizioni fisiche in vista di nuove competizioni.