Simeone: “Non cambierà nulla da 15 anni, Madrid e Barça ci stanno ancora vicino”

Simeone parla del futuro di Julián e della concorrenza con Madrid e Barça

Il tecnico del Real Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha commentato la situazione del club e il futuro di alcuni giocatori, sottolineando come la competizione con i rivali storici, come il Real Madrid e il FC Barcellona, continui a essere un elemento chiave del calcio spagnolo. “Non va a cambiarlo ciò che è successo negli ultimi 15 anni: Madrid, Barça e gli altri intendono avvicinarsi a noi”, ha detto Simeone durante una conferenza stampa. L’annuncio arriva in un momento in cui il club si prepara a un nuovo campionato, con nuove opportunità e sfide da affrontare.

Un futuro per Julián

Simeone ha espresso la sua fiducia nel giocatore Julián, sottolineando che “ha la possibilità di migliorare la sua vita e di fare le scelte giuste”. L’allenatore ha anche riconosciuto l’impegno di Mateu, che ha contribuito al mercato con un lavoro “grandissimo”. “Siamo contenti di tutte le possibilità che ci hanno dato per competere”, ha aggiunto Simeone, che ha anche parlato del cambiamento di piano per il reparto offensivo, con l’idea di utilizzare giocatori diversi rispetto al passato.

La chiarezza di Simeone su Julián

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Il tecnico ha chiarito che per lui la vita è piena di opportunità e che Julián ha la possibilità di fare scelte che lo portino a migliorare. “Molte volte ci passiamo giudicando e dobbiamo preoccuparci di farlo meno e imparare di più”, ha detto Simeone. L’allenatore ha anche espresso la sua speranza che il giocatore possa trovare la felicità e segnare gol, come ha fatto il suo ex compagno Futre in un video condiviso.

La preparazione per il prossimo match

Prima del match contro l’Atlético, Simeone ha espresso la sua fiducia in tutti i giocatori, tra cui Llorente, che continuerà a giocare finché deciderà. “Lui gioca finché decide, è una persona con le cose molto chiare”, ha detto Simeone, che ha anche sottolineato come la squadra si prepari per ogni partita con l’obiettivo di fare il meglio possibile. “Ogni partita la affronteremo con l’intento di vincere”, ha concluso l’allenatore. Il commento di Simeone riflette una visione chiara e realista del calcio spagnolo, dove la competizione tra i grandi club è sempre più intensa. Nonostante le sfide, il Real Atlético de Madrid si prepara a un nuovo campionato con l’obiettivo di migliorare e di competere con i migliori. La fiducia nel futuro di alcuni giocatori, come Julián, e la capacità di adattarsi alle nuove dinamiche del mercato sono elementi chiave per il successo del club.