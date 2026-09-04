Jessica Pegula denuncia la doppia moralità del tennis e il problema degli influencer al US Open

Teniste e influencer al US Open, problemi di comportamento e doppia moralità

La tenista più ricca al mondo, Jessica Pegula, ha denunciato la doppia moralità del tennis, mettendo in luce il problema degli influencer durante il US Open. La situazione, che ha visto un numero elevato di influencer presenti alle partite, ha creato tensioni tra i giocatori e i tifosi, con accuse di comportamento inappropriato e di olfatto sgradevole. Pegula ha espresso preoccupazione per il modo in cui i tornei beneficiano di attività legate alle scommesse, mentre i giocatori sono costretti a rifiutare tali patrocinati. La tenista ha anche sottolineato l’importanza di gestire meglio la presenza di questi influencer, che, sebbene possano contribuire a popolarizzare il tennis, possono creare un ambiente non adatto al gioco.

La presenza degli influencer e il loro impatto sulle partite

Il US Open, in particolare, ha visto un aumento significativo della presenza di influencer, che hanno occupato le gradinate e hanno creato un clima di caos. Molti giocatori hanno espresso preoccupazione per il comportamento di questi personaggi, che, a volte, hanno disturbato le partite con il loro rumore o con la loro mancanza di rispetto per le regole del tennis. Alcuni hanno anche segnalato un forte odore di marijuana, che ha reso l’atmosfera delle partite sgradevole. Me da la sensación de que este año la cosa se ha ido un poco de las manos.

Alcuni giocatori, come Naomi Osaka, hanno chiesto una maggiore attenzione da parte degli influencer, ricordando che è importante informarsi sulle regole del tennis e rispettare l’ambiente di gioco. “Creo que, obviamente, si acude a un evento deportivo, debes respetar el deporte”, ha detto Osaka. Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto che la presenza di questi personaggi può aiutare a far conoscere il tennis a un pubblico più ampio, ma solo se gestita in modo appropriato.

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La doppia moralità tra scommesse e patrocinio

La tenista ha anche denunciato la doppia moralità del tennis, sottolineando come i tornei possano beneficiare di attività legate alle scommesse, mentre i giocatori sono costretti a rifiutare tali patrocinati. “Los jugadores no pueden aceptar patrocinios relacionados con las apuestas, pero los torneos obtienen beneficios de gran parte de esa actividad”, ha detto Pegula. Questo contrasto ha creato una situazione complessa, con i giocatori che ricevono critiche da parte dei scommettitori, ma che, allo stesso tempo, vedono aziende che sponsorizzano il tennis. Es una cuestión compleja, porque recibimos muchas críticas negativas de los apostadores.

Jessica Pegula ha espresso sentimenti contraddittori, riconoscendo che le scommesse contribuiscono al successo del tennis, ma anche che la gestione di questa situazione deve essere migliorata. Alcuni giocatori, come Caroline Garcia, hanno segnalato messaggi di odio ricevuti da parte di scommettitori frustrati, con frasi come “Deberías considerar suicidarte” o “Espero que tu madre se muera pronto”. Questi episodi hanno reso evidente l’impatto negativo dell’acoso digitale sul mondo del tennis.

La situazione ha creato un dibattito su come gestire meglio la presenza degli influencer, senza compromettere la qualità del gioco e l’esperienza dei tifosi. Alcuni giocatori, come Adrian Mannarino e Daniil Medvedev, hanno espresso preoccupazione per la trasformazione del tennis in un evento più simile a un “Disneyland”, con la presenza di persone che non rispettano le regole. “Se mueven, hablan… Huele a marihuana en la pista, es un zoológico”, ha detto Mannarino. Alcuni giocatori hanno anche segnalato che l’odore di marijuana ha reso l’atmosfera delle partite sgradevole, con alcuni che hanno rifiutato di giocare in quelle condizioni.