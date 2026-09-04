Mondiali basket femminile 2026: Italia in campo contro la Cechia dopo 32 anni

Squadre di basket femminile dell’Italia e della Cechia si preparano a giocare in una arena di Berlino

La squadra italiana di basket femminile torna ai Mondiali dopo 32 anni, con un match di apertura contro la Cechia in programma alle ore 20:15 alla Max Schmeling Halle di Berlino. L’attesa, lunga quasi un decennio, si conclude con un’edizione che vede l’Italia tornare a giocare in un contesto internazionale dopo un periodo di assenza. La squadra, allenata da Andrea Capobianco, si presenta con un gruppo solido e con giocatrici in forma, tra cui Cecilia Zandalasini, al top della sua carriera. L’evento si svolge in un’arena già legata alla storia sportiva italiana, dove l’Italia vinse i Mondiali di pallavolo femminile nel 2002.

Un gruppo solido e con esperienza

L’Italia si presenta ai Mondiali con un gruppo molto competitivo, formato da dieci dodicesimi della squadra che ha conquistato il bronzo agli Europei 2025. Il ritorno di Matilde Villa e l’ingresso di Vittoria Blasigh hanno arricchito la rosa, mentre Laura Spreafico, pur costretta a fermarsi a causa di un infortunio muscolare, ha deciso di partecipare comunque al torneo. La squadra si è allenata negli ultimi due giorni tra l’impianto utilizzato dall’Alba Berlino e la Berlin Arena, con l’obiettivo di mettersi in mostra in un contesto internazionale. La preparazione è stata accompagnata da un 4-1 positivo nelle amichevoli di testa.

La Cechia, con assenze pesanti

La Cechia, pur con assenze significative come Julia Reisingerova e Emma Cechova, si presenta con un roster che include Petra Holesinska e un gruppo di esterne in grado di mettere in difficoltà l’Italia. La squadra, però, dovrà fare i conti con la mancanza di due giocatrici chiave del pacchetto lunghe, un elemento che potrebbe influenzare il loro gioco. Nonostante ciò, la Cechia si presenta con un’organizzazione solida e con giocatrici in grado di adattarsi a diverse situazioni. Questo match potrebbe diventare un punto di riferimento per decidere chi avrà maggiori possibilità di raggiungere i quarti di finale.

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La partita tra Italia e Cechia si svolgerà in un contesto di grande attesa, con un pubblico che si aspetta un confronto intenso e coinvolgente. La Max Schmeling Halle, luogo di grandi eventi sportivi, accoglierà un’Italia pronta a dare il meglio, con un gruppo che ha dimostrato di poter competere a livello internazionale. La sfida sarà un test importante per la squadra, che cercherà di confermare la sua forza in un contesto che richiede concentrazione e determinazione.

Il match è uno dei primi di una serie di partite che potrebbero definire il percorso azzurro nei Mondiali. L’Italia, con un gruppo solido e con giocatrici in forma, si appresta a dare il suo contributo al torneo, con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale. La Cechia, pur con le sue assenze, si presenta come avversaria non da poco, con un gioco che potrebbe mettere in difficoltà l’Italia. La partita sarà un momento chiave per entrambe le squadre, con un’atmosfera che promette emozioni e tanta tensione.