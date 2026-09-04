Mick Schumacher si unisce a Shank Racing per il 2027

Mick Schumacher si prepara a gareggiare full-time con Shank Racing al volante dell’auto numero 66

Mick Schumacher, figlio del leggendario Michael Schumacher, ha annunciato ufficialmente la sua firma con il team indyCar Meyer Shank Racing per la stagione 2027. L’annuncio, reso noto da OA Sport, conferma l’ingaggio del tedesco, che continuerà la sua avventura nella NTT IndyCar Series anche nel prossimo anno. Schumacher, attualmente in gara con il Rahal Letterman Lanigan Racing, si prepara a correre full-time con il team americano al volante dell’auto numero 66, accanto a Marcus Armstrong. L’annuncio arriva dopo un anno di attività nella categoria, in cui il pilota ha ottenuto risultati significativi, tra cui l’ottavo posto al Nashville Superspeedway e il premio di rookie of the year dopo la 500 Miglia di Indianapolis.

Un passo avanti nella carriera motorsport

La scelta di Mick Schumacher di unirsi a Shank Racing rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera motorsport. Il team, noto per i successi ottenuti in passato, ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis, un evento chiave per la categoria. Il pilota ha espresso entusiasmo per l’ingaggio, dichiarando: “Sono entusiasta di lavorare con Meyer Shank Racing e di entrare a far parte di un team così ambizioso.” Non vedo l’ora di imparare molto da loro. Hanno ottenuto grandi successi, far parte di un team vincitore della 500 Miglia di Indianapolis è fantastico.

Un cambio di squadra per un nuovo inizio

Shank Racing, che si prepara a cambiare la sua squadra, ha annunciato che Mick Schumacher rimpiazzerà Felix Rosenqvist, vincitore dell’ultima Indy500. Rosenqvist, attualmente in procinto di unirsi a Arrow McLaren insieme a Scott Dixon e Pato O’Ward, lascerà il team per permettere a Schumacher di prendere parte al prossimo ciclo di gare. L’ingaggio di Schumacher segna un nuovo inizio per il pilota, che ha già dimostrato capacità in diversi contesti motorsport, tra cui la FIA F2 e il FIA World Endurance Championship.

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Il tedesco, che ha debuttato in IndyCar nel 2025, ha già ottenuto risultati notevoli, tra cui la vittoria del premio di rookie of the year dopo la 500 Miglia di Indianapolis. La sua esperienza in diverse categorie di motorsport, unita alla sua determinazione, lo ha reso un candidato ideale per il team americano. La sua partecipazione full-time con Shank Racing rappresenta un’opportunità per crescere ulteriormente e affrontare le sfide della categoria più competitiva al mondo.

Con l’arrivo di Mick Schumacher, Shank Racing si prepara a vivere un’altra stagione di eccellenza. Il team, con la sua storia di successi e la sua ambizione, è pronto a dare il meglio a Mick, che si unisce a un gruppo di piloti di alto livello, tra cui Marcus Armstrong. L’ingaggio segna un ulteriore passo nella carriera di Schumacher, che punta a consolidare il suo posto nel mondo delle corse e a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Mick Schumacher firma con Shank Racing per il 2027

Il tedesco si unisce al team vincitore della 500 Miglia di Indianapolis

Shank Racing cambia squadra per accogliere Schumacher