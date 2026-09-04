US Open 2026, Zverev in corsa dopo un match di cinque set. Cobolli e Darderi avanzano

Giocatori italiani Cobolli e Darderi avanzano al terzo turno degli US Open 2026, mentre Zverev vince in cinque set

Al terzo turno degli US Open 2026, Alexander Zverev ha vinto in cinque set contro il francese Quentin Halys, chiudendo il match con il punteggio di 6-4, 4-6, 7-6, 6-7 e 6-3 dopo oltre quattro ore e mezza di gioco. Il tedesco, numero due del mondo, ha affrontato un match estremamente impegnativo, che potrebbe portare a fatiche significative nei prossimi turni. Al terzo turno, Zverev affronterà il cileno Alejandro Tabilo, che ha sconfitto l’australiano Alexey Popyrin per 2-6, 7-6, 7-6 e 6-2. La giornata a New York ha visto dimezzarsi il contingente italiano, con due giocatori azzurri rimasti in corsa: Flavio Cobolli e Luciano Darderi.

Due azzurri in corsa, due sconfitte per i top seed

Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono i due rappresentanti italiani che hanno superato il terzo turno. Cobolli ha battuto l’australiano Tristan Schoolkate con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4 e 7-5, mentre Darderi ha sconfitto il ceco Dalibor Svrcina per 6-3, 6-7, 6-4 e 6-4. Entrambi hanno lasciato un set, ma hanno dimostrato di essere in grado di resistere ai test di un torneo di alto livello. Al contrario, due teste di serie sono state eliminate: Felix Auger-Aliassime, numero tre del seeding, ha perso contro il russo Karen Khachanov per 6-7, 6-3, 6-2 e 6-2, mentre Alex De Minaur, sesta testa di serie, è stato sconfitto dall’olandese Botic Van de Zandschulp in tre set per 6-4, 7-5 e 6-2.

Il terzo turno ha visto numerose sorprese e partite estremamente competitive. Il francese Benjamin Bonzi ha dominato contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2, 7-6 e 6-0, mentre il belga Zizou Bergs ha evitato il derby olandese battendo Jesper De Jong per 7-5, 1-6, 6-2 e 7-6. Il russo Karen Khachanov, che ha eliminato Auger-Aliassime, affronterà Bonzi nel prossimo turno, mentre Van de Zandschulp si vedrà contro Bergs. Il vincitore di questo match affronterà il match tra il francese Arthur Gea e l’americano Michael Zheng, un’occasione importante per raggiungere gli ottavi di finale.

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Altri risultati interessanti e sfide inaspettate

Altri risultati interessanti includono la vittoria del francese Arthur Gea contro il cinese Z. Svajda per 5-7, 6-3, 6-2 e 6-2, e la sconfitta dell’americano Learner Tien contro il ceco Jakub Mensik per 6-3, 6-4 e 6-3. Il match tra l’argentino Francesco Cerundolo e il tedesco Jan-Lennard Struff ha visto un’altra vittoria per Cerundolo, che ha vinto per 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 e 6-3. Il prossimo avversario di Taylor Fritz sarà Cerundolo, un match che promette di essere estremamente competitivo.

La giornata ha visto un calo del contingente italiano, ma due azzurri si sono distinti. Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono i soli rappresentanti italiani rimasti in corsa, con entrambi che hanno superato le sfide del terzo turno. La prossima sfida per Cobolli sarà contro l’australiano Tristan Schoolkate, mentre Darderi affronterà il ceco Dalibor Svrcina. La stagione di Zverev, invece, continua con un match estremamente impegnativo contro Alejandro Tabilo.