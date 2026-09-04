Monza FuoriGP 2026: un viaggio nel tempo tra motori e stile

Piazza Trento e Trieste a Monza ospita auto storiche e eventi dedicati al motorismo

Il 4 settembre 2026, a Monza, si è aperto il sipario su un evento che unisce passato e presente del motorismo: il Monza FuoriGP. L’evento, che si svolge nel cuore della città, offre un’occasione unica per scoprire la storia del motorismo italiano e internazionale attraverso mostre, parate e iniziative dedicate agli appassionati. L’evento è parte del calendario del Gran Premio d’Italia di Formula 1, che si svolge in questa data, e si estende per tutta la giornata, con nuove attività in programma. Tra le attrazioni, la mostra ‘100 Anni di Corse & Stile’ presenta una selezione di veicoli unici, alcuni dei quali hanno superato i 100 anni di storia.

Auto storiche e iniziative dedicate al motorismo

La mostra ‘100 Anni di Corse & Stile’ si svolge in un padiglione dedicato, dove sono esposti modelli iconici del passato. Tra i veicoli presenti, spiccano la Ducati Cucciolo Racing (1950), la Fiat Abarth OT 1300 Periscopio (1960), l’Hartley Davidson KRTT 750 (1970), la De Tomaso Pantera Gr.4 (1970), l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930) e la Lancia Delta 8V Martini Safari (1980). Alcuni di questi modelli sono stati selezionati da Bruce Garage e Scuderia Sant Ambroeus, due enti che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Tra le auto più antiche, la Douglas 350 Type 2 ¾ HP (1910) e la Renault Type C 3.5 Hp (1900) rappresentano un’istantanea del passato.

Non solo auto, ma anche storie e personaggi. La Scuderia Sant Ambroeus, fondata a Milano il 13 marzo 1951, ha un ruolo importante nell’evento. L’associazione, che ha un carattere culturale, ha contribuito alla selezione dei modelli esposti. Inoltre, l’evento ha visto la partecipazione di piloti emergenti come Giancarlo Baghetti, Giorgio Pianta e Lodovico Scarfiotti, che hanno promosso l’attività agonistica. Tra le auto in mostra, la Ferrari FZ 93 (1990) e l’O.S.C.A. rappresentano un’altra pagina della storia del motorismo italiano.

Pubblicità

Eventi e iniziative per tutti i gusti

Il Monza FuoriGP non si limita alle esposizioni: l’evento prevede anche la Classic Cars Parade – Golden Gears, una parata nel centro della città riservata alle auto storiche. L’evento è gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di far conoscere la ricchezza del patrimonio motoristico italiano. A Piazza Trento e Trieste, un vero e proprio museo, si possono ammirare le auto esposte, mentre i visitatori possono partecipare a diverse attività dedicate agli appassionati. Il programma dell’evento include anche interviste a personaggi del settore, come Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, e l’annuncio del calendario del Los Angeles 2028. Inoltre, è stato presentato un pagellone dettagliato e altre informazioni utili per gli appassionati. L’evento si svolge in un contesto di forte interesse per il motorismo, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e promuovere la cultura automobilistica.

Auto storiche esposte: Douglas 350 Type 2 ¾ HP (1910), Renault Type C 3.5 Hp (1900), Ducati Cucciolo Racing (1950), Fiat Abarth OT 1300 Periscopio (1960), Hartley Davidson KRTT 750 (1970), De Tomaso Pantera Gr.4 (1970), Alfa Romeo 6C 1750 GS Zagato (1930), Lancia Delta 8V Martini Safari (1980), Ferrari FZ 93 (1990), O.S.C.A.

Eventi: Classic Cars Parade – Golden Gears, interviste, pagellone, calendario Los Angeles 2028.

Il Monza FuoriGP rappresenta un’occasione unica per vivere l’anima del motorismo italiano e internazionale. Con eventi gratuiti e accessibili a tutti, l’evento si propone come un punto di incontro per appassionati e curiosi. L’evento si svolge in un contesto di forte interesse per il settore, con l’obiettivo di promuovere la cultura automobilistica e coinvolgere il pubblico in modo significativo.