UCI annuncia nuove regole per 2027: GPS, maillot locale e nuova data per La Vuelta Femenina

Corridori e ciclisti in competizione con dispositivi GPS e maillot distintivo durante una gara di ciclismo

La UCI ha annunciato importanti modifiche per la stagione ciclistica 2027, tra cui l’introduzione del sistema GPS, la possibilità per gli organizzatori di assegnare un maillot locale e la nuova data per La Vuelta Femenina. La ronda spagnola si terrà dal 3 al 10 ottobre 2027, mentre la Vuelta a Burgos Feminas si svolgerà a primavera, dal 6 al 10 maggio. Questi cambiamenti seguono una serie di discussioni e simulazioni effettuate nel 2026, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la visibilità dei ciclisti in gara. La decisione è stata presa dopo un incontro del Consejo del Ciclismo Profesional, tenutosi a Aigle, in Svizzera, il 1 e 2 settembre.

nuova tecnologia per la sicurezza

La UCI ha deciso di introdurre un sistema di tracciamento GPS in tempo reale per tutti i ciclisti e i veicoli di gara, un’innovazione testata durante i Mondiali di Kigali 2025 e Montreal 2026. Questa tecnologia permetterà una geolocalizzazione costante durante le competizioni, contribuendo a prevenire incidenti e a garantire la sicurezza dei partecipanti. L’obiettivo è chiaro: evitare che episodi come la morte di Finlay Tarling, avvenuta durante la Vuelta a Portugal, possano ripetersi.

nuove regole per il ranking e i premi

La UCI ha approvato nuove normative che influenzeranno il ranking delle squadre. Gli atleti potranno accumulare punti anche quando partecipano a eventi di ciclocross, pista, ciclismo di montaña e gravel, grazie a una scala definitiva di punteggio stabilita dopo le simulazioni del 2026. Inoltre, gli organizzatori delle Vueltas Nazionali per etappe potranno creare un maillot distintivo per premiare il miglior ciclista della nazionalità del paese ospitante. Questo sistema mira a riconoscere e valorizzare le performance locali.

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La Vuelta Femenina, in particolare, ha visto un cambiamento significativo nel calendario. La gara, che si svolgerà dal 3 al 10 ottobre 2027, ha spostato la sua data in autunno, permettendo a eventi come la Vuelta a Burgos Feminas di anticipare le loro date a primavera, dal 6 al 10 maggio. Questo spostamento ha anche portato a una maggiore organizzazione e visibilità per le competizioni femminili, che stanno crescendo in importanza nel mondo del ciclismo.

Il presidente della UCI, David Lappartient, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le parti interessate per garantire la sicurezza. La sicurezza non deve sacrificarsi per interessi commerciali e la comunità ciclistica deve agire unida, ha dichiarato. Queste nuove regole rappresentano un passo avanti verso un ciclismo più sicuro e inclusivo, con un focus su tecnologia, riconoscimento e organizzazione. La stagione 2027 promette di essere un anno di trasformazione e innovazione nel mondo del ciclismo internazionale. Un altro cambiamento riguarda la data della classica maschile tedesca Eschborn-Frankfurt, che tornerà al suo periodo tradizionale del 1 maggio. Inoltre, la UCI ha confermato l’escalation definitiva dei punti per il ranking, permettendo alle squadre di carretera di accumulare crediti anche in eventi non legati al ciclismo stradale. Questi aggiornamenti mirano a rendere il sistema di punteggio più equo e completo, supportando la crescita del ciclismo in diversi ambiti.