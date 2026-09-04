Sorteggiate le suddivisioni dei Mondiali di ginnastica artistica 2026: Italia in posizione non ideale per le Fate.

Squadre di ginnastica artistica in posizioni diverse per i Mondiali 2026, Italia in posizione non ideale per le Fate

La ginnastica artistica ha visto sorteggiare le suddivisioni e gli ordini di salita per i Mondiali 2026, che si terranno a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 17 al 25 ottobre. L’Italia, guidata dal tecnico Enrico Casella, ha pescato una posizione non ideale per le ragazze, con un foglio di gara non ottimale per le Fate. Il sorteggio ha definito le suddivisioni e i tempi di gara per le qualificazioni, che serviranno a determinare le squadre ammesse alla finale del team event, i ventiquattro atleti che si contenderanno il titolo nel concorso generale individuale e gli otto meritevoli di disputare gli atti conclusivi di specialità.

Le suddivisioni e gli orari delle gare

Le gare si divideranno in diverse suddivisioni, con orari specifici per ogni categoria. Il 17 ottobre, ad esempio, si terranno le prime suddivisioni per gli uomini, con il gruppo misto 1 e 2, mentre il 18 ottobre si concentrerà l’attenzione sulle ragazze. L’Italia, in particolare, si presenterà nella terza suddivisione, alle ore 19.40 del 18 ottobre, partendo alle parallele asimmetriche. Le azzurre saranno un po’ isolate, girando con il Messico e due gruppi misti, in chiusura della prima giornata. Il sorteggio ha rivelato una situazione non semplice per l’Italia, che ha pescato una soluzione abbastanza buona per i Moschettieri e un foglio di gara non ottimale per le Fate.

Il sorteggio ha messo in evidenza una posizione non ideale per le ragazze. Il leader della classifica generale ha messo a segno il miglior tempo anche al… La sessione riservata agli uomini si concluderà domenica 18 ottobre, dopo la quale si ripartirà nel pomeriggio con la parte iniziale del turno preliminare, che proseguirà lunedì 19 ottobre. L’Italia, con il suo team di ginnastica artistica, dovrà affrontare una serie di sfide, con un sorteggio che ha messo in evidenza una posizione non ideale per le ragazze.

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Le prossime sfide e le opportunità

Le ragazze del DT Enrico Casella dovranno affrontare una serie di sfide, con un sorteggio che ha messo in evidenza una posizione non ideale per le Fate. Il sorteggio ha definito le suddivisioni e gli orari delle gare, con un’organizzazione che mette in luce le sfide che dovranno affrontare le squadre. L’Italia, con il suo team di ginnastica artistica, dovrà affrontare una serie di sfide, con un sorteggio che ha messo in evidenza una posizione non ideale per le ragazze. Le azzurre saranno un po’ isolate, girando con il Messico e due gruppi misti. Il sorteggio ha definito le suddivisioni e gli orari delle gare, con un’organizzazione che mette in luce le sfide che dovranno affrontare le squadre. L’Italia, con il suo team di ginnastica artistica, dovrà affrontare una serie di sfide, con un sorteggio che ha messo in evidenza una posizione non ideale per le ragazze.

Il 17 ottobre si terranno le prime suddivisioni per gli uomini.

Il 18 ottobre si concentrerà l’attenzione sulle ragazze.

Il sorteggio ha rivelato una situazione non semplice per l’Italia.

Le azzurre saranno un po’ isolate, girando con il Messico e due gruppi misti.

Il leader della classifica generale ha messo a segno il miglior tempo anche al…

Con il sorteggio completato, le squadre si preparano al Mondiale, con un’organizzazione che mette in luce le sfide che dovranno affrontare. L’Italia, con il suo team di ginnastica artistica, dovrà affrontare una serie di sfide, con un sorteggio che ha messo in evidenza una posizione non ideale per le ragazze.