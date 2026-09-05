Atletica a Bruxelles: Kebinatshipi scrive la storia, Karalis strappa il record a Duplantis

Bruxelles ha visto record e vittorie in atletica: Kebinatshipi e Karalis dominano le Finali di Diamond League 2026.

Atletica a Bruxelles: Kebinatshipi e Karalis dominano le Finali di Diamond League 2026

Bruxelles ha visto una giornata di atletica ricca di emozioni e record, con prestazioni eccezionali che hanno reso le Finali di Diamond League 2026 un evento memorabile. Le condizioni meteo non ideali, con pista e pedane bagnate a causa della pioggia, non hanno fermato i migliori atleti del mondo, che hanno regalato prestazioni di alto livello. Tra i momenti più significativi, il record di Busang Collen Kebinatshipi sui 400 metri e la vittoria di Emmanouil Karalis nel salto con l’asta hanno segnato la giornata d’apertura.

Record di Kebinatshipi e vittoria di Karalis

La performance più eclatante della serata è arrivata in chiusura di programma con il tempo di 43.40 del campione mondiale Busang Collen Kebinatshipi, che ha ritocato di 4 centesimi il suo primato nazionale del Botswana. Il risultato ha agganciato lo statunitense Quincy Hall al quinto posto nelle liste globali di tutti i tempi sul giro di pista. Kebinatshipi, noto per le sue prestazioni di alto livello, ha dimostrato ancora una volta la sua classe, superando i migliori atleti del mondo in un contesto di alta competizione.

Al tempo stesso, il greco Emmanouil Karalis ha sfruttato l’assenza di Armand Duplantis, a causa di un problema fisico, per prendersi la scena nel salto con l’asta. Karalis ha raggiunto un’altezza di 6.12, superando il record del meeting e togliendo il primato al fenomeno svedese. La vittoria di Karalis, dopo cinque affermazioni consecutive alle Finals di Diamond League, ha rappresentato un momento di grande soddisfazione per l’atletica greca.

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Altri successi e prestazioni di livello

Nel tardo pomeriggio, la statunitense Chase Jackson si è imposta nel getto del peso con un eccellente 21.14, migliorando di 12 centimetri il suo personale e realizzando la miglior prestazione mondiale dell’anno. La vittoria di Jackson ha segnato un momento di grande spettacolo, con un record nordamericano che ha lasciato senza parole i suoi avversari. Nel salto in lungo, il giamaicano Tajay Gayle ha superato in extremis il favorito greco Miltiadis Tentoglou con un fantastico 8.46 (+1.4) all’ultimo tentativo.

La giornata ha visto anche la vittoria del giamaicano Oblique Seville nei 100 metri, con un tempo di 9.90 (+0.1), confermando la sua posizione come uno dei migliori sprinter al mondo. La stella di Santa Lucia Julien Alfred ha dominato la scena sui 200 metri con un crono di 21.79 (+0.1), superando la statunitense Kayla White e la britannica Amy Hunt. Il successo di Alfred ha rappresentato un momento di grande spettacolo e di alta competizione.

Successo schiacciante negli 800 metri per il fenomeno keniano Emmanuel Wanyonyi, che ha sfiorato la sua world lead con un tempo di 1:41.80, precedendo l’algerino Djamel Sedjati e il francese Yanis Meziane. La tripletta etiope nei 5000 metri, con Freweyni Hailu che ha vinto in volata, ha rappresentato un altro momento di grande spettacolo. Nel salto in alto, Gianmarco Tamberi ha fallito l’assalto al quarto Diamond Trophy, ma ha comunque conquistato un podio con un risultato di 2.28, dimostrando la sua classe. La giornata di atletica a Bruxelles ha visto un mix di record, vittorie e prestazioni di alto livello, con un’atmosfera di spettacolo che ha coinvolto tutti i partecipanti. Le Finali di Diamond League 2026 hanno dimostrato ancora una volta la forza e la passione del mondo dell’atletica, con momenti che passeranno alla storia.

La performance di Kebinatshipi ha riscritto la storia dei 400 metri.

Karalis ha sfruttato l’assenza di Duplantis per prendersi la scena.