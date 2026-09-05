Medaglie d’oro e bronzo per l’Italia al pattinaggio artistico a rotelle agli Europei 2026

Atleti italiani in azione durante la gara di pattinaggio artistico a rotelle agli Europei 2026, con medaglie d’oro e bronzo

Un successo italiano al pattinaggio artistico a rotelle

La squadra italiana ha dominato la competizione di pattinaggio artistico a rotelle agli Europei 2026, conquistando sette medaglie tra le categorie Senior e Junior. Tra i protagonisti, Viola Riccioni e Alessia Bilancioni hanno segnato un’impresa straordinaria, aggiudicandosi entrambe la vittoria nella massima categoria. Riccioni, in particolare, ha espresso un programma di alto livello, mettendo in mostra una serie di salti e movimenti di grande qualità, che le hanno garantito un punteggio di 119.55. Bilancioni, pur non riuscendo a ripetere la prestazione di ieri, ha comunque conquistato il bronzo con un punteggio di 101.48, dimostrando la sua capacità di rimanere al podio. La doppietta di Riccioni e Bilancioni rappresenta un momento di grande gioia per l’Italia.

Un’altra vittoria per l’Italia in categoria Junior

Nella categoria Junior, l’Italia ha continuato a mostrare una forte presenza, con Rachele Bianchi che ha chiuso la gara in modo impeccabile, confermando la sua posizione di testa. Bianchi ha ottenuto un punteggio di 100.71, grazie a una performance di alta qualità che ha incluso un triplo rittberger e un’ottima esecuzione nella trottola d’insieme combinata. La sua vittoria ha rafforzato la posizione italiana in questa categoria, dove si è dimostrata una forte competizione tra atleti di alto livello.

Un podio ricco di successi per gli atleti azzurri

Tra i maschi, Miguel Santoyo Aldeguer dell’Iberia ha vinto la gara maschile con un punteggio di 110.25, seguito dagli azzurri Nicholas Schiavon e Davide Spadafora, rispettivamente secondi e terzi con 104.62 e 82.05. L’Italia ha anche conquistato il bronzo con Alice Pozzobon, che ha ottenuto un punteggio di 87.71. Inoltre, il corto delle coppie d’artistico ha visto la vittoria di Cristina Pelli e Patrick Venerucci, che hanno ottenuto un punteggio di 90.53, dimostrando una grande capacità di esecuzione. La squadra italiana ha dimostrato una grande coesione e capacità di esecuzione in tutti i segmenti della gara.

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Un futuro promettente per il pattinaggio artistico a rotelle italiano

L’Italia si è dimostrata una potenza in questa competizione, con un totale di sette medaglie conquistate. La vittoria di Riccioni e Bilancioni rappresenta un momento di grande importanza per il movimento, che si sta sviluppando in modo significativo. L’Italia ha anche mostrato una forte presenza in categoria Junior, con atleti che si stanno affermando come protagonisti del futuro. La squadra azzurra ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di esecuzione, con una serie di prestazioni di alto livello che hanno conquistato il rispetto del pubblico e dei giudici. L’Italia si prepara ora a nuove sfide, con l’approccio al prossimo evento, Los Angeles 2028, che rappresenta un’altra opportunità per continuare a dimostrare la sua forza e la sua capacità di competere a livello internazionale.